Space Junkies - recensione

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) La popolarità e la diffusione degli sparatutto VR con velleità competitive hanno avuto una discreta impennata negli ultimi anni, sia su PC che su console. Se sulla prima piattaforma il signore incontrastato è ormai da tempo Echo Arena/Combat dei redivivi Ready at Dawn (sì, proprio quelli di The Order: 1886), su console il trono se lo contendono almeno un paio di titoli, tra i quali forse vince per un'incollatura Firewall: Zero Hour. Mai prima d'ora però su PSVR era approdato un titolo che portasse il giocatore all'interno di arene a gravità zero. A colmare questa lacuna ci ha pensato Ubisoft Montpellier con, un titolo che pur appartenendo allo stesso genere dei titoli appena citati si rivolge verso tutt'altra direzione di gameplay.Leggi altro...