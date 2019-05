Serie D | Turris | niente tifosi allo stadio nella finale dei playoff

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Nuova tegola sulla, squadra di Calcio di Torre del Greco (Napoli) impegnata domenicadiD. Le autorità comunali hanno disposto che la partita si giochi senza pubblico di casa: “E’ stata disposta da parte degli organi comunali di settore, l’avvio del procedimento di revoca della licenza a disputare le gare in presenza di pubblicoLiguori”. ”Questa decisione – sostiene la dirigenza della– è l’ennesima batosta che si abbatte su una società che fino ad oggi ha fatto di tutto per preservare il diritto ai suoie alla città di poter avere modo di sostenere la propria squadra. La gara più importante dell’anno non si può disputare a Torre del Greco”. La società proverà, come si apprende dal comunicato stampa, a ”tutelarsi nelle sedi opportune e qualora dovesse ...

corpallone : Rammarico per #Savoia e #Portici, ok il #Nola che conquista la salvezza. La #Turris in finale playoff contro il… - trapani24h : Finale playoff serie D – Turris vs Marsala: tutte le info sui biglietti e dove comprarli - corpallone : Finale playoff serie D – Turris vs Marsala: tutte le info sui biglietti e dove comprarli -