Salvini | il ministro latitante | nel 2019 al ministero solo 17 giornate piene

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo occupato : "Salvini è il ministro delle bollette"? Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...

"Vinci Salvini" ha un vincitore : "Mi sono bastati 40 like. Intanto mi hanno mandato una foto del ministro" : Quanti ‘like’ bisogna mettere per diventare vincitore del concorso ‘Vinci Salvini’? Lo ha spiegato a Rai Radio1, nel corso di Un Giorno da Pecora’, Roberto Subellati, 22enne studente di Economia, vincitore del ‘premio giornaliero’ di sabato scorso.“Siamo sulle decine in un solo giorno”. Quanti esattamente? “Diciamo al massimo una quarantina di like ai post su Fb e su ...

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo occupato : "Salvini è il ministro delle bollette"? | Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...

L’elemosiniere del Papa : "Giusto aiutarli | Ma Salvini è il ministro delle bollette?" : Konrad Krajewski a NewsMediaset torna sulla sua iniziativa a Roma: “Se ho commesso un reato ne pagherò le conseguenze. Per gli arretrati faremo una colletta. Ho sconvolto qualcuno? Meglio, capirà che è giusto aiutare quelle persone"

"Hanno escluso Altaforte per attaccare il ministro". Parla l'autrice del libro su Salvini : "La polemica su Altaforte si è scatenata prima delle dichiarazioni di Francesco Polacchi (editore di Altaforte ndr), penso sia semplicemente un attacco strumentale al ministro Matteo Salvini, che si è fidato di me". Così Chiara Giannini, autrice del libro-intervista "Io sono Matteo Salvini" che stamattina a Torino ha partecipato alla presentazione del volume edito da Altaforte, casa editrice, vicina a Casapound, esclusa dal ...

Il medico di Lampedusa contro Salvini : "Il ministro dell’odio non può fermare l’onda migratoria" : Roberto Chifari Nuovo affondo del medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, che si scaglia contro il vicepremier sullo sbarco della Mare Jonio in Sicilia L’arrivo della Mare Jonio al largo delle acque di Lampedusa ha riportato lo scontro sul tema dell’immigrazione. Un duello a distanza che lo stesso Salvini ha lanciato verso chi “rimpiange i porti aperti”. I numeri però parlano di meno sbarchi nel 2019, un dato che incoraggia lo stesso ...

Chef Rubio lancia 'SfottiSalvini' in risposta al concorso social del Ministro : Chef Rubio, il cui vero nome è Gabriele Rubini, ha lanciato un nuovo attacco social al Ministro dell'Interno, lo "SfottiSalvini" in risposta al gioco lanciato dal leader del Viminale ieri. In un post su Twitter e sugli altri social ieri il Ministro ha invitato i suoi sostenitori a mettere like e retwettare ai suoi post, in questo modo chi metteva più mi piace poteva vincere da un selfie ad una telefonata del Ministro Salvini. Il gioco è giunto ...

Salvini contestato a Catanzaro - il ministro dal palco : "Moscerini rossi" : Applausi ma anche fischi, cori, striscioni. La tappa a Catanzaro del tour elettorale del leader della Lega, Matteo Salvini, è stata caratterizzata da un inedito e continuo battibecco con un gruppo di contestatori che hanno polemizzato con il vicepremier per l'intera durata del suo comizio in vista delle elezioni europee. Il momento più teso è stato quando, dal fondo della piazza in cui Salvini parlava, un gruppo di contestatori ha iniziato a ...

“Salvini è un importante ministro - ma non comanda lui” le parole di Conte che ridimensionano il ministro : Le frasi pronunciate da Giuseppe Conte ridimensionano il personaggio di Salvini: “Lui non comanda è solo un importante ministro” Il premier Giuseppe Conte interviene sulla situazione politica interna italiana in vista delle elezioni Europee del prossimo 26 maggio (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE) in una lunga intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Con un’affermazione ben precisa: l’idea … Continue reading ...

Salvini nella trappola del finto selfie : due ragazze si baciano e un ragazzo tenta di baciarlo. E il ministro reagisce così : Matteo Salvini ancora nella trappola del finto selfie. Questa volta è successo a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove il leader della Lega, come di consueto, dopo il comizio si è fermato sotto il palco per gli scatti coi fan. Due ragazze, come si vede nel video, si sono avvicinate al ministro e al momento della foto si sono baciate, ricordando il gesto di protesta di fine aprile di due ragazze a Caltanissetta, mentre un ragazzo ha tentato ...

#VinciSalvini : torna il gioco a premi social per i fan del ministro (tra ‘mi piace’ e dati sensibili) : Chi mette più like vince foto, telefonate e incontri riservati con Matteo Salvini. Per farlo bisogna iscriversi tramite...

Salvini lancia il gioco social “Vinci Salvini” - metti like ai post del ministro e vinci i premi (VIDEO) : “vinci Salvini” il gioco social che ti permetterà di vincere dei premi Il vicepremier Matteo Salvini ha appena lanciato il gioco a premi sui social: si chiama “vinci Salvini”. Quella che sembra una provocazione, o uno scherzo, non è altro che un ‘contest’ in cui gli utenti che metteranno più ‘mi piace’ sui suoi post … Continue reading Salvini lancia il gioco social “vinci Salvini”, metti like ...

“Gioca e vinci Salvini”. Il ministro dell’Interno fa la televendita elettorale di sé stesso : “Con la rete vinciamo in Europa” : Matteo Salvini, anche da ministro dell’Interno, indossa i panni del presentatore televisivo e a distanza di un anno recita nuovamente lo spot per il “gioca e vinci Salvini“. Musica, toni, contenuti. Tutto richiama all’idea dello spot televisivo: si tratta di una gara social su Facebook, Instagram, Twitter tra i sostenitori del leader leghista in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Un sistema a punti (in base ai ...

“Vinci Salvini” - il gioco a premi su Facebook : chi vince farà una telefonata con il ministro : Arriva il "Vinci Salvini", il gioco a premi che Matteo Salvini ha lanciato in vista delle elezioni europee: "Più mi piace metti ai post sulla mia pagina Facebook, più veloce sei, più punti accumuli. Cosa si vince? Soldi? Zero. Ogni giorno un post con la tua foto che diffonderemo ai 6 milioni di amici. Per i più fortunati una chiacchierata al telefono con me".Continua a leggere