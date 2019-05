Gruppi parlamento europeo e come confluiscono i partiti italiani Quali sono

termometropolitico

(Di lunedì 13 maggio 2019)Il prossimo 26 maggio i cittadinisaranno chiamati a votare per rinnovare il. Cosìnel resto d’Europa, ciascun elettore potrà accordare la sua preferenza al partito nazionale che, più di ogni altro, rispecchia la propria visione dell’Unione. Se il partito in questione supererà la soglia di sbarramento fissata dalla legge nazionale, in Italia è il 4%, questo esprimerà un numero di eurodeputati proporzionale ai voti raccolti. Una volta assegnati i seggi però le carte si rimescolano, almeno in parte. A Bruxelles, infatti, inazionali cedono il posto a famiglie transnazionali più ampie, ieuropei, le cui proiezioni nelgli euro. Iparlamentari europei hanno il compito di organizzare i loro membri e di coordinarne ...

ildico1 : RT @LAVonlus: Colpo di mano in Parlamento: ridotte le sanzioni per la pesca di frodo, grazie a legge conversione del D.L. 27/2019. Un vero… - annavigato : RT @LAVonlus: Colpo di mano in Parlamento: ridotte le sanzioni per la pesca di frodo, grazie a legge conversione del D.L. 27/2019. Un vero… - simonepalazzin : RT @LAVonlus: Colpo di mano in Parlamento: ridotte le sanzioni per la pesca di frodo, grazie a legge conversione del D.L. 27/2019. Un vero… -