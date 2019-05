È una mongoloide! La De André di nuovo contro Mila

(Di lunedì 13 maggio 2019) I social chiedono a gran voce la squalifica di Francesca De, accusata di razzismo e bullismo nei confronti diSuarez. Dopo le pesanti offese alle origini marocchine della ragazza, ora la Del'ha insultata con una parola che evoca un handicap mentale.Nei giorni trascorsi insieme nella casa del “Grande Fratello” è stato tutto un crescendo di insulti fino alla rissa finale dello scorso sabato. “Brutta cretina che ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno – ha detto Francesca De–. Ma vaffan***o scema. Povera cretina. A me non mi buttano via gli uomini, mi cercano. Ti rode il cul*. Rosica! Vai a fare un po’ di esercizi che c’hai la cellulite. Vai scema, che non hai solo i buchi nel cervello, ma anche nel cul*. A scimmia! Sei una pazza di merd*, mi hai rotto i cogli**i”.Dopo gli epiteti razzisti ingiustificabili, ora arriva un insulto di un altro tipo, riferito a un handicap mentale. Parlando con i suoi coinquilini, Francesca, riferendosi a, ha detto: “Basta che non lo chiedete a quella”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...