Cesere Battisti ha chiesto di scontare una pena massima di 20 anni

(Di lunedì 13 maggio 2019) L'ex terrorista catturato in Bolivia ed espulso in Italia hache venga rispettato un accordo stretto tra il nostro paese e il Brasile: di nonunasuperiore a trent', ai quali ne andrebbero sottratti i dieci già scontati in carcere.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...