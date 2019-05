Reddito di cittadinanza | denunciata la prima coppia di furbetti | lui lavorava in nero

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) I militari dell'Arma dei carabinieri del nucleo radiomobile operativo di Palermo, specializzati nella tutela del lavoro, hanno segnalato e denunciato all'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese (in provincia di Palermo) unadi coniugi. I due, marito e moglie, sono accusati di aver percepito indebitamente e senza averne i requisiti il cosiddetto 'di'. Per la, deferita alla magistratura siciliana, si prospettano guai in vista: i due coniugi, originari del comune delle Madonie, dovranno ora attendere a piede libero, in stato di libertà, l'esito del processo giudiziario a loro carico. Il racconto dei fatti Durante un controllo ispettivo in un cantiere edile privato, le forze dell'ordine hanno riscontrato la presenza di un lavoratore non regolare secondo le vigenti disposizione di legge. L'operaio, infatti, ...

marattin : Ieri a Piazza Pulita è stato chiesto a Paragone (M5S) perché il reddito di cittadinanza è così diverso da come lo r… - Antonio_Tajani : Il reddito di cittadinanza? Si è rivelato uno spreco di soldi. Dobbiamo dare la possibilità ai nostri ragazzi di t… - PiazzapulitaLA7 : 'Non c'è un patto di lavoro nel reddito di cittadinanza. Non c'è la piattaforma. E ci hanno detto a chiare lettere… -