Nella settimana di Siri e Casapound - su Twitter spopolano Crosetto e Carofiglio : La revoca della nomina del sottosegretario Armando Siri è stato il tema politico più discusso della settimana su Twitter. Ma a sorpresa il tweet più condiviso non è quello di uno dei protagonisti della vicenda che per tre settimane ha fatto tremare il governo, ma quello del coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia Guido Crosetto che con l'ironia ottiene il 30% delle condivisioni totali (736 di circa 2.400). È uno dei dati che emerge da ...

La prova del cuoco : Anche Luca Calvani e Monica Setta Nella giuria della trentacinquesima settimana (Anteprima Blogo) : Oggi alle undici e mezza parte la trentacinquesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali punta sull’esperienza. Nella terza settimana le tappe che lo Squalo gradisce… : Primoz Roglic che va come una moto, come dimostrato nei giorni scorsi al Giro di Romandia dominato in lungo e in largo. Tom Dumoulin che ha dalla sua parte un tesoretto di almeno due minuti nelle tre prove contro il tempo da poter gestire al meglio. Vincenzo Nibali, ancor prima della partenza da Bologna che avverrà sabato 11 maggio per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019 si sente già chiuso Nella morsa tra l’olandese e lo sloveno, ...

Box office Italia 26 aprile 2019 : Ma Cosa ci dice il cervello è il film italiano più visto anche Nella seconda settimana : Box office Italia 26 aprile 2019: Ma Cosa ci dice il cervello rimane il primo film Italiano al cinema Dopo aver incassato €643.301 all’uscita e € 1.119.696 nel primo weekend, Ma Cosa ci dice il cervello è il film Italiano più visto per la seconda settimana consecutiva, grazie a un altro € 1.231.000 ...

Box office Italia 26 aprile 2019 : Ma Cosa ci dice il cervello è il film italiano più visto anche Nella seconda settimana : Box office Italia 26 aprile 2019: Ma Cosa ci dice il cervello rimane il primo film Italiano al cinema Dopo aver incassato €643.301 all’uscita e € 1.119.696 nel primo weekend, Ma Cosa ci dice il cervello è il film Italiano più visto per la seconda settimana consecutiva, grazie a un altro € 1.231.000 ...

La prova del cuoco : Anche Gigi e Ross Nella giuria della trentaquattresima settimana (Anteprima Blogo) : E' appena partita la trentaquattresima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una ...

Animali : 600 cani avvelenati Nella settimana di Pasqua : “Quella appena terminata con la Pasqua (e anche i giorni successivi fino ad oggi) viene definita la settimana di passione, bene per i cani di mezza Italia è stata una vera e propria via crucis – scrive l’AIDAA in un Comunicato – a causa dei bocconi avvelenati, oltre 600 i cani avvelenati nei giorni precedenti e successivi alla Pasqua e di questi almeno 140 sono morti, basta dare una scorsa alla rassegna stampa quotidiana ...

Giro d’Italia 2019 - un percorso abbastanza positivo per Vincenzo Nibali. Tappe alpine di gran fondo concentrate Nella terza settimana : Mancano ormai poco più di due settimane alla grande partenza della prima corsa a Tappe stagionale: il Giro d’Italia. Si comincia sabato 11 maggio da Bologna, con una breve cronometro individuale che si concluderà sul San Luca, il preludio ad una prima settimana priva di grandi salite ma che sarà comunque da affrontare con gli occhi ben aperti viste le tante insidie presenti. L’uomo più atteso in casa azzurra sarà ovviamente Vincenzo ...

Il Paradiso delle signore trame settimanali : Clelia trova una pistola Nella borsa di Oscar : La prossima settimana sarà molto movimentata al Paradiso delle signore. Nel corso degli episodi che vanno da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio, vedremo che Clelia farà un'amara scoperta. La donna prenderà visione di una pistola nella borsa del marito Oscar. Antonio ed Elena, invece, saranno pronti per il matrimonio, mentre Vittorio sarà vicino a scoprire dove si trova Lisa Conterno. Puntate lunedì 29 e martedì 30 maggio: Clelia lascia il ...

Settimana Santa : tanta partecipazione ai riti Nella città del Codex : Osare la gioia è aprirsi al mondo nell'intento di non interpretare la realtà a misura dei propri filtri ed interessi, ma innamorarsene, accogliendola, rispettandola e ascoltando la sua voce. Osare la ...

Dalla Beatles Story a Redman - tutti i concerti a Roma Nella settimana del 22 aprile : LUNEDI' 22 aprile. Jazz/La Casa compie 14 anni con Nunzi Giocajazz Somo passati quattordici anni Dalla nascita della Casa del Jazz e per Pasquetta vi aspetta nel parco la Giocajazz Kids Orchestra , ...

La prova del cuoco : Anche Claudio Lippi e Raimondo Todaro Nella giuria della trentatreesima settimana (Anteprima Blogo) : Domani parte la trentatreesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova ...

Papa Francesco - la durissima accusa di Antonio Socci : cosa ha "scordato" Nella settimana di Pasqua : Ma almeno nella settimana Santa potrebbero parlarci di Gesù Cristo? O chiediamo troppo al Vaticano e a Bergoglio? Non so se oltretevere ci siano ancora cattolici (a parte Benedetto XVI e pochi altri), ma in fin dei conti la ragion d' essere della Chiesa è solo questa e la gente comune ha un desideri

Le vendite Nella prima settimana di Samsung Galaxy S10 hanno superato quelle dello scorso anno : Le vendite iniziali di Samsung Galaxy S10 sono più che positive per il colosso coreano, con dei volumi maggiori rispetto al lancio dei top di gamma dello scorso anno. L'articolo Le vendite nella prima settimana di Samsung Galaxy S10 hanno superato quelle dello scorso anno proviene da TuttoAndroid.