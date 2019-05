Il Play Store celebra la Festa della mamma con tante offerte su app e giochi Android

Il Play Store suggerisce agli utenti di rimuovere le app inutilizzate tramite una notifica : Sembra che alcuni utenti stiano ricevendo una notifica dal Play Store che li informa che nel dispositivo mobile sono presenti delle app inutilizzate da un certo tempo invitandoli a rimuoverle. Probabilmente lo scopo della notifica è quello di fornire un promemoria all'utente in modo che possa dare uno sguardo all'elenco delle app installate. L'articolo Il Play Store suggerisce agli utenti di rimuovere le app inutilizzate tramite una notifica ...

Sul Google Play Store si potranno comprare app e giochi anche in contanti : (Foto: Google) Google permetterà agli utenti Android di effettuare i pagamenti su Play Store tramite l'utilizzo dei contanti. Siccome la piattaforma di download delle applicazioni di casa Google conta molti più download rispetto all'App Store di Apple, ma quest'ultima la supera in incassi, Big G ha pensato di introdurre un nuovo metodo di pagamento per agevolare i propri utenti. La società ha quindi annunciato durante l'annuale conferenza I/O

Google annuncia alcune novità per il Google Play Store : Il sistema di valutazione delle applicazioni su Google Play è finalmente pronto a una ristrutturazione che cambierà radicalmente alcune basi. Una decisione che era attesa da tempo e che farà sicuramente piacere sia agli sviluppatori sia agli utenti stessi, per avere uno sguardo più coerente e meno approssimativo sulle recensioni delle app sul mercato di

Google Play Store ora ha il 98% di app in meno che utilizzano le autorizzazioni per SMS e chiamate : Uno dei principali obiettivi recenti di Google in ambito Android è stato ridurre le autorizzazioni. Il Play Store è stato più restrittivo per le applicazioni autorizzate ad accedere alle autorizzazioni per gli SMS e le chiamate. Il colosso di Mountain View ha annunciato oggi al Google I/O 2019 che il numero di app che utilizzano queste autorizzazioni è diminuito del 98% negli ultimi mesi.

Google introduce il pagamento in contanti sul Play Store : ecco come funzionerà : Al Google I/O 2019 Google introduce una nuova modalità di pagamento per gli acquisti sul Play Store, dedicata principalmente ai mercati emergenti.

Google adatterà i punteggi del Play Store dando maggior peso alle recensioni più recenti : Google annuncia un imminente cambiamento nel sistema di valutazione del Play Store, che terrà maggiormente in considerazione le recensioni più recenti.

Google annuncia Project Mainline : con Android Q gli aggiornamenti di sicurezza si scaricano dal Play Store : Google rivoluziona la distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza con Project Mainline: da Android Q, alcuni di questi update arriveranno sul Play Store.

Il Play Store partecipa al Google I/O con sconti su tante app e giochi Android : Il Play Store partecipa, a modo suo, al Google I/O proponendo sconti su tante app e giochi Android. Che aspettate a spendere il credito di Opinion Rewards?

Google rimuove tre app di appuntamenti dal Play Store : ecco quali sono : La Federal Trade Commission ha riportato oggi che Google e Apple hanno rimosso tre app di appuntamenti dai loro app Store perché potrebbero essere potenzialmente utilizzate da pedofili. Un'avvocato della FTC ha riportato che le app FastMeet, Meet24 e Meet4U, tutte realizzati dalla società ucraina Wildec, sembravano violare la legge sulla protezione della privacy online dei bambini (COPPA) e la legge FTC.

Gestire l'utenza Iliad dallo smartphone "torna" più facile : riecco le app di terze parti sul Play Store : Dopo un periodo di "esilio", sono tornate disponibili sul Google Play Store alcune delle app di terze parti per la gestione dell'utenza Iliad.

Google ha rimosso Kiwi Browser dal Play Store per una presunta violazione delle norme : Kiwi Browser è stato rimosso dal Play Store per violazione delle norme di Google, ma lo sviluppatore ha subito avviato la pratica di reclamo.

L'app Google Home entra nel club dei 100 milioni di download sul Play Store : Chromecast, Google Home, Home Mini e tutti i dispositivi domotici stanno conquistando sempre di più le abitazioni di tutto il mondo, comprese quelle italiane. Non abbiamo detto nulla di nuovo fin qui, ma quando arriva un dato tangibile a certificarlo, fa sempre un altro effetto. E il dato è il numero di volte in cui l' app

Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tante app e tanti giochi Android : Sono più di 35 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 37 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend?

