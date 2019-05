Giorgia Meloni | la risposta con cui fulmina Matteo Salvini | La sinistra il tuo

Mezz'ora in più - Giorgia Meloni massacra Lucia Annunziata : "Fascismo? Ora basta - è ridicolo" : Clamoroso scontro a Mezz'ora in più tra Giorgia Meloni e la conduttrice, Lucia Annunziata. Nello studio di Rai 3, l'Annunziata infatti ripete come un mantra il ritornello di sinistra, ovvero il presunto rischio-fascismo (che vedono solo i compagni). Già, la conduttrice sembra voler parlare solo di q

Giorgia Meloni a Mezz'ora in più : "Unica maggioranza possibile Lega-Fdi. Salvini ha ceduto sui temi" : “In questa campagna elettorale M5s e Lega stanno insieme al governo e che ci sia un tentativo tattico di polarizzare il confronto in campagna elettorale c’è. Sicuramente c’è anche molto nervosismo”, ma certo è che la “Lega a livello di contenuti ha dovuto cedere molto”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Mezz’ora in più.“Tutte le ...

Giorgia Meloni - inarrestabile galoppata sovranista : i suoi voti - negli ultimi sei mesi... : Dalla mezzanotte di ieri è scattato il silenzio dei sondaggi. Il che significa che non sarà più possibile divulgare gli umori dell' elettorato fino alla chiusura delle urne. Solo da noi funziona così, nel resto d' Europa è lecito continuare a seguire i flussi. Le ultime stime prima del black out seg

Giorgio Gori - il sindaco Pd di Bergamo usa il tricolore come straccio : Giorgia Meloni lo massacra : Il tricolore usato come straccio per pulire una targa. E' questo quanto si vede in un video che sta facendo il giro del web. Il protagonista? Non un cittadino qualsiasi ma il sindaco Pd di Bergamo, Giorgio Gori, nel corso dell'inaugurazione di un parco dedicato a Lea Garofalo, una collaboratrice di

Giorgia Meloni a Jean Claude Juncker : "Altroché migranti - il 26 maggio ti mando una bottiglia di vino a casa" : Giorgia Meloni massacra Jean Claude Juncker sugli immigrati. Con un post sul suo profilo Twitter la leader di Fratelli d'Italia lancia una previsione drammatica per il presidente della Commissione europea: "Per Juncker la maggior parte degli immigrati sono rifugiati. Ma l'85 per cento di chi arriva

Giorgia Meloni accostata a Gianfranco Fini? Prende le distanze e lo umilia : "Mai con lui" : I Fratelli d'Italia sono furiosi. Gianfranco Fini non lo vogliono nemmeno sentire nominare dopo il caso dell'appartamento di Montecarlo. Si era parlato di una telefonata di Giorgia Meloni all'ex An ma la leader smentisce tutti: "Sono fake news diffuse per frenare la crescita di Fratelli d'Italia. Vo

Giorgia Meloni chiama Gianfranco Fini - il retroscena : che cosa ha in mente la leader di Fratelli d'Italia : Giorgia Meloni ha telefonato a Gianfranco Fini. Una telefonata avvenuta qualche giorno fa e che sta agitando la destra. La leader di Fratelli d'Italia, avrebbe chiamato l'ex fondatore di An ed ex presidente della Camera perché Fini, seppure fuori dalla politica e coinvolto nella vicenda processuale

Giorgia Meloni massacra i manifestanti del Pd : "Sono 4 gatti con la bandiera della pace". Come li umilia : "Ai quattro gatti anti-italiani del Partito democratico che mi aspettano in piazza con la bandiera europea e quella della pace e con le zucchine, io rispondo sventolando il Tricolore". Giorgia Meloni, con un post su Twitter in cui pubblica anche il video in cui si vede con il nostro vessillo, umili

Giorgia Meloni sicura della caduta del governo : “Spero che il M5S non guidi più la politica economica del paese” : Il leader di Fratelli D’Italia sicura di una caduta del governo spera che i 5 Stelle non vengano condotti mai più alla guida politica economica del paese “A Matteo Salvini non conviene far cadere il governo. Ma la gente non sarà paziente per sempre”. Giorgia Meloni, intervistata dal Messaggero, scarica una doccia gelata sul capo del capo della Lega, a … Continue reading Giorgia Meloni sicura della caduta del governo: ...

Giorgia Meloni gela Salvini : "La crisi non gli conviene - ma gli italiani...". Bomba : "Come arrivo al governo" : "A Matteo Salvini non conviene far cadere il governo. Ma la gente non sarà paziente per sempre". Giorgia Meloni, intervistata dal Messaggero, scarica una doccia gelata sul capo del capo della Lega, a cui ricorda: "La politica si fa per la convenienza dei cittadini, non per quella di partito". E dunq

Giorgia Meloni : “Euro 2028 per ammodernare gli impianti? Sì - sono le occasioni migliori” : Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ospite di un forum all’Agenzia ITALPRESS, ha risposto ad una domanda sulla candidatura dell’Italia per Euro 2028: “Candidarsi a ospitare gli Europei 2028 per ammodernare gli stadi? Secondo me sì, queste manifestazioni sono sempre le occasioni per migliorare le infrastrutture, quindi non bisogna sempre avere paura. sono sempre favorevole per le candidature ...

Giorgia Meloni - dal Pd a Fratelli d'Italia : il listone del piddino a destra : Nel caos che si è scatenato a Rovigo per le prossime elezioni Amministrative, c'è spazio anche per l'esordio della lista di Fratelli d'Italia nella città veneta. Una prima volta resa possibile grazie a un ex esponente del Pd, Mattia Moretto, consigliere comunale uscente nel frattempo passato al part

Giorgia Meloni va all'attacco di Macron ma scivola sulle 'zucchine di mare' : la gaffe è virale : Dopo il polverone mediatico, con un successivo video su Twitter, la leader FdI ha spiegato la gaffe con tanto di canna da pesca in mano e ha criticato la stampa italiana per il " grande scoop" : "La ...

Giorgia Meloni - operazione scoiattolo al contrario : come punta a rovinare Di Maio e Berlusconi : L'operazione scoiattolo che Silvio Berlusconi si trovò a dover interrompere frettolosamente la sta portando ora avanti Giorgia Meloni. E tra le vittime non c'è solo il Movimento 5 Stelle, ma pure Forza Italia. come sottolinea un retroscena di Dagospia, mentre la Lega sta "scippando" agli azzurri mol