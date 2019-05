I terrapiattisti a Palermo : "Aprite la mente. La terra è piatta e vi spieghiamo perché" : Roberto Chifari Tra orbite e curvature i terrapiattisti si sono riuniti a Palermo per il loro convegno nazionale. L'obiettivo dichiarato è quello di confutare le più comuni teorie scientifiche degli ultimi cinque secoli "La terra è piatta", Albino Galuppini esordisce così ai tanti cronisti e i pochi curiosi che stamattina hanno affollato un noto hotel del centro di Palermo per il congresso nazionale dei terrapiattisti. I tre ...

Epidemia di morbillo su una nave di Scientology : è quarantena : Il morbillo blocca una nave crociera di Scientology da una settimana. L’imbaracazione Freewinds, appartenente alla setta americana, è attualmente ferma in una zona non accessibile al pubblico nel porto di Curacao, nel Mar dei Caraibi.Nella giornata di ieri, le autorità hanno ordinato alle persone ancora a bordo (17 membri dell’equipaggio, più 11 passeggeri) di rimanere a bordo per via del rischio di ...

Non è l'Arena - la puntata di questa sera in diretta da Mezzojuso : Sarà una puntata diversa dalle altre, quella in onda questa sera, 12 maggio 2019, alle 20:30, di Non è l'Arena, su La 7. Per la prima volta, a due anni dal debutto del talk show condotto da Massimo Giletti, il programma andrà infatti in onda in trasferta, dalla piazza di Mezzojuso, in Sicilia.E' il culmine di una serie di interventi che il giornalista ha voluto dedicare, già dalla stagione scorsa, alla vicenda delle sorelle Irene, Ina ed Anna ...

Rumore o odore non tollerabile proveniente dal fondo vicino : Cassazione 11.3.2019 n 6906 Le leggi che per le attività produttive fissano i limiti massimi di tollerabilità delle immissioni perseguono interessi pubblici. Ciò significa che il superamento di tali livelli è senz'altro illecito, mentre l'eventuale non superamento non può considerarsi sempre lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 cc.Continua a leggere

Passato e Presente : la dinastia dei Severi : Dopo la morte di Marco Aurelio, secondo lo storico Cassio Dione la storia passa “da un impero d’oro a un impero di ferro arrugginito”. Tuttavia, a cavallo tra il II e il III secolo d.C., la dinastia avviata dall’imperatore africano Settimio Severo attua un programma di rinnovamento urbanistico che trasforma Roma, realizzando i presupposti del sogno augusteo di un Impero Universale. Suo figlio e successore, Caracalla, costruisce a Roma le terme ...

Maltempo Firenze : domani allerta meteo per vento forte : allerta meteo anche domani a Firenze: il bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale ha previsto un codice giallo per rischio vento forte. L’allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L’allerta terminerà alla mezzanotte di martedì, 14 ...

Streptococcus agalactiae : come si prende - come agisce e cura : Non si parla di cose gravi quando si nomina il Streptococcus agalactiae ma è interessante sapere di cosa si tratta e come di prende, anche perché è molto temuto dalle donne in stato di gravidanza. Questo battere è gram-positivo e appartiene al microbiota umano, si potrebbe definire un colonizzatore innocuo che possiamo trovare nell’uomo, a livello gastrointestinale e uro-genitale. (altro…) The post Streptococcus agalactiae: come si ...

Festa della Mamma - Salvini : «Niente auguri alle “genitrici 2”» | :

Liguria - avviso per “vento forte” anche lunedì | : Il Centro Meteo ha diffuso, fino al 13 maggio, le previsioni per le raffiche di burrasca forte settentrionale su tutta la regione

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton sempre davanti a Bottas - Vettel vuole ripassare Leclerc : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...

Elemosiniere del Papa riattiva la luce in uno stabile occupato a Roma : «Gesto di umanità» : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Badminton - Campionati Italiani 2019 : doppio titolo per Rosario Maddaloni - che vince in singolare e doppio : Disputate le cinque finali dei Campionati Italiani assoluti di Badminton: assegnati a Milano i titoli tricolore nell’ultima giornata, dedicata esclusivamente agli atti conclusivi dei vari tornei. Mattatore della rassegna è Rosario Maddaloni, ancora re del singolare, cui abbina anche il successo nel doppio maschile con Giovanni Greco. Nel singolare maschile Rosario Maddaloni centra il sesto titolo italiano consecutivo, il settimo in totale: ...

Le aziende farmaceutiche accusate di gonfiare i prezzi dei farmaci : Tra loro ci sono Teva, Pfizer e Novartis: una causa presentata negli Stati Uniti sostiene che si siano accordate per alzare i prezzi di medicinali usati anche contro cancro, HIV e diabete

L'aggiornamento VR di Zelda : Breath of the Wild non è davvero VR - ma è un nuovo divertente modo per giocare - articolo : Prima di tutto non dovete avere troppe aspettative. I nuovi aggiornamenti VR per i due giochi più famosi di Nintendo Switch non reggono il confronto con le migliori esperienze che si possono provare su Vive, Oculus e persino PSVR. The Legend of Zelda: Breath of the Wild vanta il supporto alla VR per l'intero gioco, ma il frame rate non supera i 30 fps nella versione originale, il motion tracking è limitato e tutto sembra un po' sbavato. È ...