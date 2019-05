Traffico Roma del 11-05-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 11-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE DEL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: A CAUSA DI UN INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PISANA E MAGLIANA IN DIREZIONE VIA DEL MARE-OSTIENSE, DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA VIA AURELIA. ALTRO INCIDENTE CON CODE ANCHE ...

Traffico Roma del 11-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE DEL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: A CAUSA DI UN INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PISANA E MAGLIANA IN DIREZIONE VIA DEL MARE-OSTIENSE, DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA VIA AURELIA. ALTRO INCIDENTE CON CODE ANCHE ...

Traffico Roma del 11-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE DEL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: A CAUSA DI UN INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PISANA E MAGLIANA IN DIREZIONE VIA DEL MARE-OSTIENSE. ALTRO INCIDENTE CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA ED ARDEATINA IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RALLENTAMENTI A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PISANA E L’AREA DI SERVIZIO SELVA CANDITA ASEGUITO DI UN CANTIERE . PROSEGUENDO IN INTERNA SI STA’ IN FILA PER UN INCIDENTE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI PER Traffico ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA MAGLIANA E AURELIA E PER Traffico INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E RomaNINA. SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA MAGLIANA E AURELIA E PER Traffico INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E RomaNINA. SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DI BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA BOCCEA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA , PER IL Traffico INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA E CASTEL GIUBILEO, PROSEGUENDO SI RALLENTA PER Traffico TRA L’USCITA BOCCEA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER UN ALTRO INCIDENTE IL Traffico RALLENTA TRA LA VIA AURELIA E LA VIA ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA VIA CASSIA E CASTEL GIUBILEO, PROSEGUENDO SI RALLENTA PER Traffico TRA L’USCITA BOCCEA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER UN ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA A CAUA DI UN INCIDENTE TRA LA VIA CASILINA E LA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA E ...