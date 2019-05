Quando lo Stato non paga | Dai Comuni 3 | 6 miliardi di debiti coi fornitori

Ciclismo - Fabio Aru : “E’ stato un calvario - sto bene ma solo tra un mese potrò sapere Quando tornerò in gara” : “Fabio Aru, come stai?“. Se lo chiedono in tanti. Il corridore sardo, reduce dall’intervento di angioplastica dell’arteria iliaca della gamba sinistra durante il quale è stato posizionato uno stent vascolare per risolvere la costrizione che impediva il regolare afflusso sanguigno durante la prestazione atletica, si sta riprendendo dal lungo periodo nero che lo ha visto in chiara difficoltà. Il sardo della UAE Team Emirates ha ...

Omicidio commesso Quando era minorenne a Cutro - arrestato 31enne : Cutro, Crotone, - I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro a carico di C.

Benzina e diesel - ecco i rincari di Pasqua : quanto va allo Stato Quando facciamo il pieno : Nuovi rincari sul fronte carburanti con l’inizio delle partenze per le vacanze di Pasqua e Pasquetta. Cresce l'impatto delle...

Marco Pantani - il generale Rapetto in commissione Antimafia : “C’era qualcuno con lui Quando morì. Corpo fu spostato” : “qualcuno era con lui” quando Marco Pantani è morto il 14 febbraio 2004 nella camera da letto di in un appartamento al quinto piano del residence ‘Le Rose’ di Rimini. È la tesi che Umberto Rapetto, già generale di brigata della Guardia di finanza, ha esposto in audizione davanti alla commissione parlamentare Antimafia. Il generale, scelto come consulente dalla famiglia del campione di ciclismo, ha fatto riferimento in ...

Quando lo Stato non paga : Franco ha perso tutto in attesa di un risarcimento : Franco Arnaboldi, un agricoltore di Cecina, attende un risarcimento di oltre 600mila euro da parte dello Stato per...

Cybersicurezza - mille italiani spiati sul cellulare. Questo succede Quando lo Stato perde il controllo : La notizia di mille italiani spiate, vittime di una App confezionata – ai fini giudiziari – da una azienda catanzarese per molte Procure nostrane, è subito rimbalzata alimentando paure e timori anche in chi normalmente non ha nulla da temere. Non è bastata la lezione di Hacking Team e del famigerato Rcs o Remote control system che dir si voglia. Non è servita a nulla la vicenda dei fratelli Occhionero. Forse dalle nostre parti ...

'Sono stato un uomo di m...a. Ho tradito mia moglie ma Quando è morta ho tentato il suicidio' : ... L'attore racconta il suo matrimonio con Lucia tra i tradimenti e l'ammirazione costante per sua moglie: Infine Buzzanca parla della sua visione politica, in cui apprezza il vicepremier Matteo ...

Lando Buzzanca : "Sono stato un uomo di m...a. Ho tradito mia moglie - ma Quando è morta ho provato a suicidarmi" : "Ormai pagano molto meno di quanto dovrebbe prendere un attore". Lando Buzzanca spiega così la sua assenza dalle scene. L'attore siciliano, che compirà ad agosto 84 anni, si racconta in un'intervista a Libero senza risparmiare le critiche all'industria cinematografica contemporanea:"Ho appena rifiutato quattro film: tre perché pagavano poco e il terzo perché non mi piace il personaggio che mi avevano offerto. Oggi ...

Ariadna Romero : "Quando rimani incinta nessuno ti dice che potrai avere una crisi - Pierpaolo Petrelli non mi è stato vicino" : Nell'ultima puntata di Domenica Live, il salotto di Canale 5, è stata accolta tra le poltrone degli ospiti Ariadna Romero, la modella cubana fresca di eliminazione a L'Isola dei Famosi. Al centro dell'intervista è finito il rapporto della Romero con Pierpaolo Pretelli, l'ex-velino di Striscia La Notizia, padre del piccolo Leonardo, avuto dalla Romero nel 2017. Le telecamere delle trasmissioni di Barbara d'Urso hanno seguito la gravidanza ...

De Vito arrrestato - Quando diceva : «Lo stadio? Speculazione - un meteorite che si abbatte su Tor di Valle» : "Il progetto di Parnasi? Che non sia il presupposto per fare Speculazione immobiliare. Gli urbanisti lo hanno definito un meteorite lanciato sull'ansa del Tevere. Questo progetto non...

Marcello De Vito arrestato - nelle carte il “canovaccio corruttivo” : “Distribuiamoceli questi”. “Non tocchiamo niente - Quando finisci il mandato…” : C’è il “manifesto programmatico” in una intercettazione e c’è la “filosofia dell’arricchimento“, in cui l’attività pubblica diventa “il campo di gioco calpestato“, nella storia di corruzione che arriva da Roma e vede protagonisti l’avvocato Camillo Mezzacapo e il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, entrambi arrestati dai carabinieri su ordine del gip di ...

Nuova Zelanda : il killer stava andando a fare un terzo attentato Quando è stato fermato : L'autore della strage di venerdì scorso nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, aveva pianificato un altro attacco : lo ha detto il capo della polizia, Mike Bush. Secondo la polizia, il ...

Ilaria Cucchi : “Anch'io pesavo 40 chili Quando Stefano fu arrestato - ma nessuno mi ha pestata…” : Il post su Facebook vuole confutare le perizie che attribuivano alla presunta anoressia del geometra romano la causa della sua morte: "Ecco com’ero pochi giorni prima dell’arresto di mio fratello. pesavo 40 chili ma non ero anoressica, certo se mi avessero spezzato la colonna vertebrale in due punti e provocato una commozione cerebrale avrei smesso di stare bene".Continua a leggere

Ilaria Cucchi : "Anchio pesavo 40 chili Quando Stefano fu arrestato - ma nessuno mi ha pestata" : E' con una foto che la ritrae pochi giorni prima dell'arresto del fratello Stefano che Ilaria Cucchi torna a smentire la presunta anoressia del geometra romano come causa di morte non collegata alle ...