Pesante allerta meteo della Protezione Civile | tornano pioggia | freddo e vento su tutta

(Di sabato 11 maggio 2019) Una perturbazione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizionirologiche sull’Italia, con piogge e temporali specie sull’Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali, oltre a portare un deciso rinforzoventilazione ed un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento (www..gov.it). L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di ...

