Mal di denti e gengive in fiamme | ecco gli alimenti amici del sorriso

Soggiorno studio all'estero per 53 studenti della scuola 'Cordova' alla scoperta di Malta : ... Malta, un'isola che storicamente è crocevia di culture diverse e nella quale ogni anno si incontrano, per motivi di studio, migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo. Durante il Soggiorno ...

L'emozionante accoglienza degli studenti al professore tornato a scuola dopo la Malattia - VIDEO : La scena è stata ripresa da un VIDEO che è diventato virale in tutto il mondo. Una versione più estesa e ripresa dall'alto della stessa scena. dopo il benvenuto, il professore Muharrem Poyrazolu ha ...

Maltempo di primavera sull'Italia : incidenti e danni - due dispersi : Non accadeva da 62 anni: fu infatti nel 1957 l'ultima ondata di freddo a maggio, in piena primavera. Un'appendice di inverno che sta flagellando con pioggia, vento e neve tutta la penisola. Una forte ...

Foggia - spruzzano spray al peperoncino a scuola : Malore per 3 studenti - caccia ai responsabili : È accaduto venerdì mattina nella scuola media “Pavoncelli” di Cerignola, nella provincia di Foggia. Si tratta del secondo episodio del genere che si verifica nella scuola nel giro di pochi mesi. Almeno tre ragazzi affetti da allergie hanno fatto ricorso alle cure mediche. Polizia al lavoro per risalire ai responsabili.Continua a leggere

Incidenti aerei : Boeing non avvertì le compagnie di un Malfunzionamento ai sensori sui 737 MAX 8 : Ancora tante ombre sugli Incidenti che hanno coinvolto gli aerei 737 Max 8 della Boeing. Un difetto noto ma comunicato soltanto dopo lo schianto della Lion Air, viene rivelato da fonti del governo e del settore. Boeing non avvertì la Southwest Airlines e altre compagnie aeree che il sistema di sicurezza per la segnalazione di malfunzionamento ai sensori sui 737 MAX 8 era stato disattivato fino allo schianto del volo Lion Air. Lo ha rivelato il ...

Incidenti sul lavoro - aumentano i morti. Picco di infortuni nelle città del Sud. Malattie cancerogene : in testa c’è Taranto : aumentano i morti sul lavoro, soprattutto quando si utilizzano mezzi di trasporto. E in testa alla triste classifica degli infortuni mortali ci sono soprattutto province del Sud: Crotone, Isernia, Campobasso. Il primato per Malattie cancerogene imputabili al lavoro, invece, è di Taranto, (il 70 per cento dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico) seguita da Torino, Napoli e Milano. Sono i dati di un’indagine ...

Incidenti in Montagna - Gran Sasso : scialpinista muore colpito da Malore : Uno scialpinista è morto questa mattina sul Gran Sasso, dopo essere stato colpito da un malore, mentre era impegnato in un’escursione. Il 48enne è stato ritrovato a terra da due scialpinisti di passaggio. L’equipaggio del 118 giunto sul posto ha provveduto ad accertare il decesso e a chiedere l’autorizzazione per la rimozione del corpo. L'articolo Incidenti in Montagna, Gran Sasso: scialpinista muore colpito da malore sembra ...

Orrore in Pakistan - va in ospedale per Mal di denti. Medici la stuprano e uccidono : Stuprata e poi uccisa mentre si trovava in ospedale. La storia choc ha avuto luogo in Pakistan, al Sindh Government Hospital di Korangi, nel distretto di Karachi. La vittima è una ragazza che da qualche giorno soffriva di un forta mal di denti e, proprio per questo, quel giorno si era recata in ospedale. Da quell'edificio, però, la giovane non è mai uscita viva. La mamma non l'ha vista rientrare a casa e, in un primo momento, ha semplicemente ...

Trapani - cancelliere del Tribunale si metteva in Malattia per lavorare come dentista abusivo : L'impiegato amministrativo in servizio al Tribunale di Trapani inviava certificati medici che attestavano la sua malattia e l'impossibilità di recarsi al lavoro ma intanto andava a lavorare in uno studio dentistico della stessa città pur non avendo alcun titolo per esercitare l'attività odontoiatrica. È la storia di un dipendete pubblico siciliano condannato nelle scorse ore in via definiva dalla Corte di Cassazione per truffa ...

Va in ospedale per un Mal di denti! Violentata e uccisa dal personale sanitario : La giovane aveva deciso di recarsi nel più vicino ospedale per farsi visitare da un medico ma qui è stata aggredita da un branco di quattro uomini, tutti dipendenti della struttura sanitaria, stuprata e poi uccisa. La terribile storia di violenza raccontata daò dailymail arriva dal Pakistan dove ora la polizia ha fermato e arrestato tre dei presunti stupratori mentre un quarto, identificato, si è dato alla fuga e risulta introvabile ma gli ...