Cannabis legale | Salvini vuole “chiudere tutti i negozi” Ma la Lega contribuì a far

Chiusi tre negozi di Cannabis legale nel marchigiano : Tensione alle stelle nel governo gialloverde, che sembra non avere una via d'uscita. Oggetto di scontro è la legalizzazione della droga leggera. Infatti, il leader leghista, Matteo Salvini è passato dalle parole ai fatti: all'annuncio circa la propria ferrea volontà di combattere strenuamente contro i negozi di cannabis light via per via, quartiere per quartiere, ha fatto seguito nell'odierna giornata (giovedì 9 maggio) la chiusura di tre negozi ...

Vendita Cannabis legale : la direttiva del Viminale : Il provvedimento sollecita le questure ad aumentare i controlli sui requisiti dei negozi e sulle infiorescenze messe in Vendita, ma non prevede chiusure generalizzate

Il caso della Cannabis legale e la dichiarazione Ue di Sibiu : Tira un'arietta non buona sui mercati finanziari e l'Italia ci mette il carico della vicenda Carige. E' un fatto grave ed è un pessimo segnale per chi ci osserva dall'estero che il fondo Blackrock, dopo aver avviato la trattativa, abbia rinunciato a rilevare la quota di controllo della Carige. Certo

Salvini guerra alla Cannabis legale e parla di caduta del governo. Giulia Grillo lo stoppa : “Salvini da informazioni sbagliate” : Una nuova lite dentro il governo, questa volta il tema è la cannabis legale. Il ministro Salvini pronto a chiudere i negozi che la vendono il ministro Giulia Grillo (M5s) lo stoppa accusandolo di dare informazioni errate Archiviato – per ora – il caso Siri, nel governo scoppia una nuova lite, stavolta sulle droghe leggere. … Continue reading Salvini guerra alla cannabis legale e parla di caduta del governo. Giulia Grillo lo ...

Cannabis legale : ministro Matteo Salvini - ma cosa ti sei fumato? : Mi costituisco, confesso: ho fumato Cannabis, illegale e legale. L’ho fatto a lungo, soprattutto nel primo caso. Non ne vado orgoglioso, ma men che meno mi pento. Poi ho smesso. Ho smesso di fumare Cannabis con alti contenuti di Thc, quella illegale, per intendermi con chi non fosse avvezzo alla questione nel 2014. L’ho fatto per due motivi: non mi dava più alcun piacere, anzi mi agitava, e allo stesso tempo ho maturato una ...

Salvini : “Chiuderò uno a uno tutti i negozi di Cannabis legale - sono diseducativi” : “Chiuderò uno a uno i negozi di cannabis legale, sono diseducativi”. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa. L'articolo Salvini: “Chiuderò uno a uno tutti i negozi di cannabis legale, sono diseducativi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cannabis legale - a Roma 2 commercianti arrestati e un terzo indagato per spaccio. Confusione normativa sulle infiorescenze : Due titolari di canapa shop in carcere e un terzo indagato per spaccio. A Roma i negozi che vendono Cannabis legale hanno attirato l’attenzione degli inquirenti: il loro sospetto, scrive il Messaggero, è che gli spacciatori di hashish si stiano nascondendo dietro a catene, marchi e produttori per vendere droga leggera tramite i circuiti legali. Al centro dell’attenzione dei poliziotti Romani ci sono le resine, ottenute dal ...

La Cannabis legale ora ti arriva direttamente a casa! : Nuovo mercato, nuove modalità di fruizione: a Milano prende vita il primo delivery della Cannabis legale