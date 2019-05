WhatsApp | in arrivo una funzionalità interessante su Android e iOS

surface-phone

(Di venerdì 10 maggio 2019) Breve comunicato per segnalare l’di unaper tutti gli utentie iOS. Lain questione si chiama Sticker Notification Preview e permette appunto di poter visualizzare gli Sticker direttamente nell’anteprima del messaggio. Ancora una volta, a scovare questa, sono stati i nostri colleghi di WABetaInfo, i quali hanno allegato anche uno screenshot dimostrativo di come si presenta tale. La funzioanlità è disponibile al momento solo ed esclusivamente per i beta tester. Se ancora non sei un beta tester, e muori dalla voglia di testare la, ecco il link.

