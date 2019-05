Traffico Roma del 10-05-2019 ore 20 | 00

romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2019) VIABILITÀVENERDI’ 10 MAGGIO ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, UN INCIDENTE INCOLONNA ILSUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI PERINTENSO TRA BIVIO PER LAFIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA UN INCIDENTE RALLENTA ILSULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI FABBRONI STESSA SITUAZIONE IN VIA APPIA NUOVA ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE. ANCORA PER INCIDENTE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN VIA DELLE VIGNE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA E IN VIA DI CASAL SELCE IN PROSSIMITA’ DI VIA UMBERTO RICCI. SULLA TANG.EST, RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E LA VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A SEGUIRE SI STA’ IN FILA PER ILINTENSO TRA LA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER A24 ...

