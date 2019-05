Tabellone Internazionali d’Italia Roma 2019 | Nadal dalla parte di Federer | Djokovic con

Internazionali d’Italia - Tabellone ATP – Sorteggio complicato per Fognini - bene Nadal : il main draw maschile [FOTO] : Sorteggiato il Tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2019: esordio complicato per Fognini contro Tsonga e presente nella parte del main draw fra Tsitsipas e Federer, più agevoli i primi turni di Nadal Tutto pronto per l’edizione 2019 degli Internazionali d’Italia. Il primo atto ufficiale del Masters 1000 di Roma è come sempre il Sorteggio dei tabelloni. Ultimato quello femminile, l’attenzione sul ...

Internazionali d’Italia - Tabellone WTA – Tutte a caccia della Svitolina! Sorride la Cocciaretto : il main draw femminile [FOTO] : Sorteggiato quest’oggi il Tabellone femminile degli Internazionali d’Italia: percorso complicato per Svitolina, fra le italiane Sorride solo la giovane Elisabetta Cocciaretto Tutto pronto per gli Internazionali d’Italia 2019. Il primo atto ufficiale del Masters 1000 di Roma è il sorteggio femminile, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nella splendida cornice del Pietrangeli. ‘Madrine’ d’eccezione ...

Internazionali d’Italia - in Tabellone anche la sorpresa Andrea Basso : Andrea Basso in tabellone agli Internazionali d’Italia dopo aver superato anche Sinner nelle pre-qualificazioni del torneo Tanti azzurri in tabellone agli Internazionali d’Italia, in un momento senz’altro florido per quanto concerne il movimento tennistico maschile, un po’ meno per le donne che non avranno ai nastri di partenza neanche Camila Giorgi. Tra gli uomini, oltre ai ben noti Fognini, Cecchinato, Berrettini ...

Internazionali d’Italia 2019 : Jannik Sinner nel Tabellone principale attraverso la wild card. Andreas Seppi nel main draw : Può consolarsi il giovane Jannik Sinner, sconfitto quest’oggi da Andrea Basso nella finale delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis a Roma. Il talentuoso altoatesino, infatti, sarà nel tabellone principale del torneo del Foro Italico. Jannik infatti deve “ringraziare” il n.4 del mondo Alexander Zverev che si è imposto contro il polacco Hubert Hurkacz negli ottavi di finale del Masters 1000 di ...

Tennis - Pre-Qualificazioni Internazionali d’Italia 2019 : Andrea Basso accede al main draw - Filippo Baldi nel Tabellone delle qualificazioni : Andrea Basso ha vinto le Pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. Il Tennista ligure ha sconfitto in finale Jannik Sinner, guadagnandosi la wild card per il main draw del torneo al Foro Italico. Una straordinaria impresa per il numero 419 del mondo, che ha avrà la possibilità di giocare la sua prima partita a livello ATP proprio a Roma. Sinner è entrato nel tabellone delle qualificazioni, ma ha ancora la possibilità di ...

Finale Pre-qualificazioni Internazionali d’Italia 2019 : Andrea Basso piega in tre set Jannik Sinner ed accede al Tabellone principale del torneo di Roma : È Andrea Basso ad aggiudicarsi la Finale delle Pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis a Roma. Sul campo dedicato a Nicola Pietrangeli il ligure ha sconfitto con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-3 l’altoatesino Jannik Sinner (n.262 del mondo) e ha conquistato la wild card per il tabellone principale del torneo Romano. Una grande soddisfazione per lui che realizza il sogno di una vita. Per Sinner un pizzico di ...

Internazionali d’Italia - Camila Giorgi dà forfait : Strycova entra in Tabellone : Camila Giorgi non parteciperà agli Internazionali d’Italia a causa di un problema al polso destro: i dettagli L’azzurra Camila Giorgi, numero 34 del ranking mondiale, ha rinunciato a partecipare agli Internazionali BNL d’Italia a causa di un infortunio al polso destro. La 27enne marchigiana non gioca un match ufficiale oramai da due mesi. Al posto dell’azzurra nel main draw entra la ceca Barbora Strycova. ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Andrea Basso in finale nelle pre-qualificazioni - Jacopo Berrettini nel Tabellone cadetto : Grande sfida per un posto in finale nelle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis tra Andrea Basso e Jacopo Berrettini, che si danno battaglia per circa due ore con il primo che ha la meglio per 7-5 7-6 (4) in un incontro davvero tirato, che poteva anche finire diversamente. Nel primo set Basso per diverse volte si porta avanti di un break e si fa poi riprendere dall’avversario, prima dello strappo decisivo che ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : gli azzurri nel Tabellone di qualificazione. Quattro wild card per gli italiani : Manca meno di una settimana all’inizio degli Internazionali d’Italia 2019. Al Foro Italico è già quasi tutto pronto per uno degli eventi più belli ed importanti dell’intero panorama tennistico mondiale. Per quanto riguarda il settore maschile sicuri di un posto nel tabellone principale sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego. Berrettini, Sonego e Seppi hanno ricevuto una wild card ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : Marco Cecchinato e Fabio Fognini in Tabellone. Andreas Seppi fuori di quattro posti : Sta per cominciare la stagione sul rosso e cresce l’attesa per gli Internazionali d’Italia 2019. Si giocherà come sempre a Roma nella splendida cornice del Foro Italico dal 13 al 19 Maggio. Sono state rese note le entry list ufficiali e per i colori azzurri saranno sicuramente presenti in tabellone Marco Cecchinato e Fabio Fognini, rispettivamente testa di serie numero 16 e 18. Andreas Seppi è attualmente fuori per soli quattro ...