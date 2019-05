Suzuki V-Strom Academy | imparare divertendosi | come partecipare e costi

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Sull’onda dei consensi ottenuti nelle prime date della stagione, nello scorso weekend laV-ha registrato il tutto esaurito La seconda stagione dellaV-sta riscuotendo un successo clamoroso. Gli ultimi corsi della scuola organizzata daItalia e dedicata alla guida off-road delle Sport Enduro Tourer bicilindriche hanno fatto puntualmente registrare il tutto esaurito. Le novità introdotte per il 2019 stanno conquistando gli appassionati, a partire dalla magnifica location del Castello di Luzzano, situato in posizione strategica, a Rovescala, in provincia di Pavia. Chi volesse affinare le capacità di guida vivendo un’indimenticabile esperienza su due ruote con la V-farebbe dunque bene ad affrettarsi a prenotare: di questo passo molti appuntamenti potrebbero essere presto sold out.La V-...