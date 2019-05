Series Con 2019 | il programma | a Milano l' 11 e il 12 maggio

Red Bull Cliff Diving World Series – Tutto pronto per la seconda tappa - il 12 maggio appuntamento a Dublino : Domenica 12 maggio per la prima volta 24 tuffatori delle grandi altezze si sfideranno nella capitale irlandese al porto di Dún Laoghaire Dopo che i campioni in carica Gary Hunt (GBR) e Rhiannan Iffland (AUS) hanno dominato la tappa d’apertura nelle Filippine a metà aprile, la Red Bull Cliff Diving World Series vola in Europa per la tappa più a nord della stagione: Dublino. Dal caldo tropicale delle lagune di El Nido al clima rigido della ...

Nuoto - Champions Swim Series in LIVE STREAMING su OA Sport l’11 e 12 maggio con Pellegrini - Scozzoli - Panziera e Codia : Le Fina Champions Swim Series sbarcano in Europa e raggiungono Budapest, ormai meta abituale per i grandi eventi del Nuoto europeo (la Duna Arena, dopo i Mondiali 2017, ospiterà gli Europei 2020 fra un anno esatto) . Sabato 11 e domenica 12 maggio si gareggia sulle rive del Danubio e il programma promette spettacolo, campioni in scena e risultati di altissimo spessore. Entrambe le sessioni sono in programma dalle 20 alle 21.30. Sarà ancora OA ...

Triathlon - i convocati dell’Italia per i prossimi appuntamenti internazionali. Alice Betto torna in gara nelle World Series : Sono state rese note le startlist, e con esse dunque anche gli elenchi degli italiani impegnati, dei prossimi appuntamenti internazionali del Triathlon. Nel prossimo fine settimana la World Cup farà tappa a Chengdu, in Cina, dove sarà al via il solo Gregory Barnaby, che sarà impegnato, il sabato successivo, con altri otto italiani, nella tappa di Cagliari, anticipata di una settimana per la concomitanza con le elezioni europee, e penalizzata ...

W Series - Hockenheim - Gara : Chadwick completa il dominio con la vittoria : W Series - Hockenheim, Gara: la cronaca Alla partenza, la Chadwick si era imposta fin da subito al comando, ma al tornantino è arrivata leggermente lunga e permettendo così a Sarah Moore d'imporsi in ...

Vela – Melges 24 European Sailing Series : a Malcesine Bombarda Racing è secondo : Melges 24 European Sailing Series: l’equipaggio di Bombarda Racing secondo dopo la prima giornata a Malcesine Vento instabile e pioggia leggera la fanno da padroni nella prima giornata di regate della flotta Melges 24 a Malcesine, impegnata nella seconda tappa del circuito internazionale European Sailing Series. La prima ed unica prova di giornata è andata ai Campioni del Mondo in carica a bordo di Altea, con Andrea Racchelli al ...

Nuoto sincronizzato - World Series Tokyo 2019 : Russia dominante - l’Italia risplende con Cerruti-Ferro e Minisini-Flamini : Dopo la terza tappa di Kazan, di pochi giorni fa, le World Series di Nuoto sincronizzato sono andate in scena a Tokyo, nel rinomato Japan Open dove, storicamente, il livello è sempre alto. l’Italia, dopo gli ottimi risultati ottenuti in Grecia e in Russia, si è ben comportata e punta spedita all’ evento clou della stagione, i Mondiali a Gwangju (12-20 luglio). I colori azzurri sono stati difesi dalle coppie Minisini-Flamini e Cerruti-Ferro. La ...

Ciclocross – Internazionali d’Italia Series - Colledani chiude al secondo posto la durissima Titano XCO : Il friulano del Team Bianchi Countervail chiude una durissima Titano XCO alle spalle di Forster e davanti a Schurter. Tempier (10°) resta leader di Internazionali d’Italia Series. Sesta Teocchi Alla pari con i giganti, per un risultato titanico. Nadir Colledani (Team Bianchi Countervail) ha chiuso al secondo posto con Methanol CV una fangosa ed durissima Titano XCO, terza prova di Internazionali d’Italia Series, disputata ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Guangzhou : Sun Yang vince la sfida con Detti nei 400 sl. Miglior crono al mondo del 2019 del cinese : Era una delle sfide più attese di questo secondo ed ultimo giorno di gare in Cina, a Guangzhou, sede della prima tappa delle Fina Champions Swim Series 2019. Il confronto tra il nostro Gabriele Detti e il cinese Sun Yang nei 400 stile libero era un buon test per il livornese che doveva vedersela con il campione del mondo in carica, nonché con l’australiano Jack McLoughlin e con l’avversario principale di Gregorio Paltrinieri negli ...

Tuffi - World Series Montreal 2019 : la Cina continua a dominare anche nella seconda giornata : La Cina ha recitato il ruolo della dominatrice assoluta nella seconda giornata della terza tappa delle World Series 2019 a Montreal. La super potenza asiatica ha monopolizzato il gradino più alto del podio, imponendosi in tutte e tre le gare disputate. nella gara dei 3m maschili ad imporsi è Xie Siyi, autore di una prestazione stellare in cinque dei sei Tuffi (ben quattro sopra i 90 punti) con l’unica leggera sbavatura nel doppio e mezzo ...

Triathlon - World Series Bermuda 2019 : Dorian Coninx vince in volata su Gomez Noya e Iden - male gli azzurri : Sotto una pioggia incessante ed un meteo davvero avverso si è disputata la prova maschile della tappa delle Bermuda delle World Series 2019 di Triathlon. Nello splendido scenario caraibico, pesantemente condizionato da vento forte e precipitazioni, è stato il francese Dorian Coninx a centrare la medaglia d’oro precedendo l’infinito spagnolo Javier Gomez Noya e il giovane norvegese Gustav Iden. Lontanissimi, invece, gli italiani. Il ...

Hockey prato - Series Finals 2019 : ITALIA DA URLO! Sconfitta la Cina - ora si può sognare! : Un risultato davvero clamoroso, forse il più importante nell’ultimo decennio per quanto riguarda l’Hockey su prato ITALIAno al maschile. La Nazionale azzurra, guidata da Roberto Da Gai, batte la Cina all’esordio delle Series Finals di Kuala Lumpur, in Malesia: 2-1 per gli azzurri (numero 32 del ranking mondiale) sui cinesi che addirittura sono al quattordicesimo posto della classifica FIH. Un distacco sulla carta che però non ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 Guangzhou. Quanti campioni in vasca domani e domenica con la diretta Tv su OA Sport : Si chiama Champions Swim Series non a caso. E’ la manifestazione itinerante che si propone di riunire e mettere uno di fronte all’altro i grandi campioni del Nuoto di oggi, tutti i personaggi che saranno sulla bocca e negli occhi degli appassionati e di chi si avvicinerà al mondo delle gare natatorie da qui a Tokyo 2020. La prima delle tre tappe del nuovo formato voluto dalla FINA va in scena a Guangzhou in Cina e vede al via molti ...

Series l'app con cui giocare con le serie Universal da Law & Order a Xena : Le serie non si guardano più, si vivono.Se Netflix punta sull'interattività come nuova frontiera, Universal grazie alla vastità del proprio gruppo, punta sui videogame. Dopo un periodo di prova il gruppo NBCUniversal ha lanciato l'app series: Your Story Universe disponibile sia per iOS che per Android.prosegui la letturaseries l'app con cui giocare con le serie Universal da Law & Order a Xena pubblicato su TVBlog.it 25 aprile 2019 ...