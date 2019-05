Juve | Kean influenzato | non si allena

Juve - si ferma Kean. Grande attesa per la conferenza di Allegri : TORINO - La Juventus continua a preparare la sfida contro la Roma di domenica 12 maggio . Durante la seduta tattica di stamattina, Alex Sandro , Bentancur , Dybala ed Emre Can hanno lavorato con il ...

Juventus - alcuni recuperi per la gara contro la Roma : fra questi c'è Dybala - si ferma Kean : Questa mattina, la Juventus ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla gara contro la Roma. I Campioni d'Italia per questa sfida ritroveranno tre pedine fondamentali visto che ormai Alex Sandro, Paulo Dybala, Emre Can e Rodrigo Bentancur hanno smaltito i rispettivi problemi fisici. Oggi, però, non si è allenato Moise Kean a causa di una sindrome influenzale. Domani, la Juve si allenerà nel pomeriggio e poi a seguire la squadra partirà per ...

Juventus - un altro Kean per i bianconeri : ecco Alan - nipote di Moise : Un nuovo Kean in casa Juventus. Dopo Moise, il giovanissimo, 19 anni, attaccante che si è messo in luce in questa stagione con 6 reti in 11 presenze in campionato, i bianconeri potrebbero assicurarsi ...

Da de Ligt a Kean : ecco come lo stop a Raiola può condizionare la Juve : ... forte del suo rapporto consolidato col procuratore italo-olandese, continua a sperare di avere una corsia preferenziale per mettere le mani su uno dei difensori più promettenti al mondo. Ma, parola ...

Roma-Juventus probabili formazioni : rivoluzione Allegri - Kean dal 1' : ROMA JUVENTUS probabili formazioni- La Juventus si prepara alla sfida di campionato contro la Roma, match apparentemente senza senso e motivazioni per i bianconeri, m che potrebbe regalare importanti indicazioni per alcuni tema tattici della prossima stagione. Allegri si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Szczensy, mentre Pinsoglio potrebbe giocare la prossima gara in […] More

Kean : “La Juventus mi ha cambiato la vita. All’esordio pensai…” : Kean – Ha appena 19 anni, ma ha già vissuto la stagione della sua definitiva consacrazione. Moise Kean è uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi anni dal calcio italiano e, oltre ad aver messo la sua firma sull’ottavo Scudetto consecutivo vinto dalla Juventus, si è già guadagnato l’ingresso nel giro della Nazionale maggiore. Il gioiello bianconero […] More

Kean si racconta : dall’infanzia difficile a quando rubava i palloni all’oratorio fino al debutto con la Juventus : In un’intervista a “The Players Tribune“, Kean parla di passato e presente, della sua infanzia e della sua scalata che lo ha portato ad esordire con la maglia della Juve. Raccoglieva soldi in ogni modo per giocarseli su un campo di asfalto nella sua Asti, qualche volta rubava il pallone a un prete, ora è una delle grandi speranze del nostro calcio. “La strada ti insegna molte cose, a essere uomo, a capire la realtà ...

Kean : "La Juve mi ha cambiato la vita - ma Chiellini mi lascia le cicatrici sulle caviglie" : Un futuro ancora tutto da scrivere, a partire dall'atteso rinnovo contrattuale con la Juve, ma anche un passato che l'ha segnato fino a farlo diventare una promessa del calcio italiano. Moise Kean si ...

Juventus - Kean : 'Infanzia difficile - cresciuto grazie a Dio e alla strada' : Appena due presenze da un minuto ciascuno nelle prime 26 giornate di campionato, poi nove presenze consecutive con sei gol segnati. Il finale di stagione della Juventus, anche grazie all'ampio ...

Juve - Kean : 'Sono nato sulla strada e ho sofferto. Chiellini mi lascia cicatrici...' : 'Remember the name'. Ricorda il nome, si legge su The Players' Tribune , il sito di culto in cui gli sportivi raccontano se stessi senza filtri. E sarà da ricordare a lungo il nome di Moise Kean, il ...

Rinnovo Kean - la Juve prepara il piano “anti Raiola” : le cifre dell’ingaggio : Rinnovo Kean- Un’esplosione totale negli ultimi mesi di campionato, ma futuro ancora totalmente da scrivere. Moise Kean strizza l’occhio alla Juventus e si prepara a mettere nero su bianco il suo Rinnovo contrattuale con la Juventus. Il club bianconero potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per evitare spiacevoli sorprese con Mino Raiola, noto agente del giocatore. […] More