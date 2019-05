Juan Guaidó | “Ora vorrei parlare con Conte per spiegargli il nostro dramma” 

Juan Guaidò chiama alla "mobilitazione finale" contro Nicolas Maduro : "Il momento è adesso". Juan Guaidò chiama a raccolta il "popolo venezuelano" per scendere in piazza nella "mobilitazione finale contro Maduro", sicuro che "oggi le Forze Armate sono dalla parte del popolo, dalla parte della Costituzione". Nel video-messaggio rilasciato su Twitter Guaidò annuncia anche la liberazione del leader d'opposizione Leopoldo Lopez, che era agli arresti domiciliari, ed è stato liberato in ...

Juan Guaidó all'Huffpost : "Non vogliamo la fine del chavismo - vogliamo la democrazia" : Armarsi di tanta pazienza e di un telefono: ecco che cosa serve per organizzare un'intervista con Juan Guaidó. Ci sono voluti tredici giorni, dodici telefonate e quaranta messaggi; il formato, la lunghezza e il numero delle domande sono stati rinegoziati diverse volte da quel primo "Ok, procediamo" di fronte alla mia richiesta di ottenere un'intervista, fino al momento in cui ho ricevuto le sue risposte. Alla fine, mi è stato ...

Il regime del Venezuela ha tolto l’immunità parlamentare a Juan Guaidó : Il regime Venezuelano guidato dal presidente Nicolás Maduro ha tolto l’immunità parlamentare a Juan Guaidó, il leader dell’opposizione che lo scorso gennaio si era autoproclamato presidente ad interim del Venezuela e che da allora ha ottenuto un ampio sostegno internazionale. La

Il leader dell’opposizione in Venezuela Juan Guaidó sarà interdetto dal ricoprire incarichi pubblici per i prossimi 15 anni : Il corrispettivo Venezuelano della Corte dei Conti ha detto che bandirà il leader dell’opposizione Juan Guaidó dal ricoprire incarichi pubblici per i prossimi 15 anni. Guaidò, che lo scorso gennaio si era autoproclamato presidente ad interim del Venezuela e da allora ha

Il principale collaboratore di Juan Guaidó è stato arrestato dalla polizia venezuelana : Il principale collaboratore di Juan Guaidó, Roberto Marrero, è stato arrestato giovedì mattina dalla polizia venezuelana. La notizia è stata data dallo stesso Guaidó, il capo dell’opposizione al governo venezuelano di Nicolás Maduro che lo scorso gennaio – appoggiato dal