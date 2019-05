In tutta Europa è la Eu Green Week

Europa League : verso finale tutta inglese : ROMA, 8 MAG - Chelsea e Arsenal hanno un piede nella finale di Europa League: per Snai l'epilogo tutto inglese è dato 1,60. Scarsa la fiducia nelle due altre finaliste, Valencia ed Eintracht: la loro ...

Non c’è Brexit per i medici : Regno Unito a caccia di 2mila camici bianchi in tutta Europa : Uk a caccia di medici, infermieri e personale sanitario. In “barba” alla Brexit è stata avviata una campagna per il reclutamento di migliaia di medici di medicina generale da tutto il Vecchio Continente nei prossimi anni, con 2mila assunzioni in programma. L’offerta standard prevede un contratto triennale rinnovabile e una retribuzione iniziale di 3.000 sterline nette al mese...

Amazon - rappresentanti sindacali da tutta Europa si incontrano a Berlino : "Ci rendiamo conto che non siamo soli, abbiamo le stesse difficoltà in tutto il mondo", dice Christy Hoffmann, segretario generale del sindacato internazionale UNI Global Union, mentre Stefanie ...

Meloni : voglio un'Europa tutta nuova : 22.00 "Il mio modello d'Europa non é quello di limare qualche direttiva. Io voglio cambiare tutto. voglio abbattere questa costruzione europea.Ne voglio costruire una completamente nuova. Che mantenga le competenze più prossime ai bisogni dei cittadini, nella dimensione di una sovranità nazionale e che riesca a fare cose importanti". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a margine di una manifestazione di partito a Reggio ...

FIMP : “La pediatria di famiglia italiana sia d’esempio per tutta l’Europa” : “In Europa è necessario riorganizzare l’assistenza sanitaria primaria ai bambini e adolescenti basandola su un rapporto fiduciario con le famiglie e una presenza capillare di pediatri su tutti i vari territori. Questo per il momento avviene, pur con differenze, solo in alcuni stati virtuosi tra cui Italia, Germania, Slovacchia o Belgio”. E’ quanto afferma il dott. Paolo Biasci, Presidente Nazionale della Federazione italiana Medici Pediatri ...

tutta Europa si parla : appuntamento l'11 maggio per 17mila cittadini europei : Il 92% degli iscritti crede che le scelte della politica stiano danneggiando il futuro dei nostri figli, la stessa percentuale che pensa che sia giusto rendere obbligatori i vaccini. Addirittura il ...

tutta Europa si parla : appuntamento l'11 maggio per 17mila cittadini europei : Si sono chiuse le iscrizioni a Europe Talks e a L'Italia si parla. Ed è stato un successo: oltre 17mila cittadini europei, la maggior parte da Germania Austria e proprio Italia hanno scelto di partecipare a questo evento di incontro con cittadini Ue di idee politiche diverse. E a questi 17mila vanno aggiunti altri 2200 italiani che hanno deciso di iscriversi a L'Italia si parla, l'evento in lingua italiano per incontrare qualcuno che la ...

Verona - skinheads da tutta Europa per concerto nazi-rock nell’anniversario della nascita di Hitler. Organizzatori : ‘Casualità’ : Mille estremisti di destra si sono ritrovati a Cerea, in provincia di Verona, per un concerto di complessi nazi-rock. L’evento, organizzato dal Veneto Fronte skinheads in un padiglione fieristico, ha suscitato polemiche anche perché è coinciso con l’anniversario della nascita di Adolf Hitler. “Una casualità”, secondo Giordano Caracino, portavoce e rappresentante legale della formazione di estrema destra, che ha spiegato ...

Volvo introduce in tutta Europa tecnologie di sicurezza in cloud : Volvo introduce in tutta Europa la sua nuova tecnologia, che connette in cloud tutte le vetture della casa svedese, per migliorare la sicurezza ed eliminare le collisioni tra veicoli Volvo Cars è in procinto di rendere disponibile in tutta Europa la propria rivoluzionaria tecnologia di sicurezza connessa – introdotta dalla Casa svedese nel settore automobilistico prima di tutti gli altri costruttori – al fine di realizzare la propria ...

Moscovici : «L'Italia è fonte di incertezza per tutta l'Europa» : Pierre Moscovici parla dell'Italia. «L'Italia sta soffrendo una situazione di stagnazione se non di recessione. E la situazione italiana è fonte di incertezza per tutta...

Tutti su Amazon : piccole e medie imprese italiane vendono così in tutta Europa : Le piccole e medie imprese italiane che vendono i propri prodotti su Amazon sono oltre 12.000, di cui 2.000 solo nel 2018 (+20% rispetto al 2017). Tutte queste PMI italiane hanno raggiunto la cifra record di oltre €500 milioni nelle vendite all’estero nel 2018, con una crescita costante di più del 50% anno su anno. Le imprese italiane vendono i loro prodotti soprattutto in Europa e alcune anche in tutto il mondo. Quasi il 50% di Tutti i ...

Calciomercato Juventus – Piace Ndombele del Lione : il centrocampista francese nel mirino delle big di tutta Europa : La Juventus sonda il terreno per Tanguy Ndombele: sul centrocampista del Lione ci sono però le big di tutta Europa Mentre si avvia verso la vittoria dell’ennesimo scudetto della sua storia, la Juventus ha già lo sguardo proiettato al futuro. Se l’attacco, vista la grande presenta di esterni, il rinnovo di Mandzukic, l’esplosione di Kean e l’imprescindibile Cristiano Ronaldo, non ha bisogno di ulteriori aggiunte, il ...