Francesco | la pedofilia nella Chiesa non si risolve impiccando 100 preti abusatori

Pedofilia - Papa Francesco : obbligo di denuncia e responsabilità dei vescovi : Il Motu proprio di Papa Francesco è un nuovo documento emanato dal pontefice. Si tratta di una vera e propria riforma per combattere la Pedofilia e qualsiasi forma di violenza si verifichi all'interno dell'istituzione cattolica. Una scelta dettata dai tanti scandali causati da preti e laici appartententi alla Chiesa. All'interno del documento, Papa Francesco sottolinea l'obbligo di denuncia nel caso di conoscenza di fatti violenti. Inoltre, è ...

Papa Francesco - al via gli sportelli per denunciare episodi di pedofilia in ogni diocesi : Nel 'Vos estis lux mundi', Voi siete la luce del mondo, il Papa stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze . Viene assicurato che vescovi e superiori religiosi rendano conto del ...

BENEDETTO XVI 68 E PEDOFILIA/ Per Ratzinger si esce dallo scandalo seguendo Francesco : Il Papa emerito BENEDETTO XVI ha consegnato un lungo testo sugli abusi e la PEDOFILIA nella Chiesa al mensile tedesco "Klerusblatt"

In Vaticano arriva la riforma anti-pedofilia di Papa Francesco : Papa Francesco (foto: Franco Origlia/Getty Images) Diciassette anni dopo Spotlight, la prima inchiesta sulla pedofilia nella Chiesa cattolica, il Vaticano rafforza le misure per arginare la piaga che ha allontanato milioni di fedeli in tutto il mondo. Papa Francesco ha promulgato una legge e due documenti con le linee guida per punire con più forza coloro che commettono abusi a danno dei minori e delle persone vulnerabili nella Città del ...

Pedofilia - le nuove norme di papa Francesco : papa Francesco ha promulgato tre testi per lo Stato della Città del Vaticano e la Curia romana per arginare gli abusi sessuali da parte del clero . Nel dettaglio, il Pontefice ha promulgato un motu ...

Pedofilia - Papa Francesco promulga i tre documenti per contrastare gli abusi : Papa Francesco mette in atto la linea della tolleranza zero sulla Pedofilia. Come era stato annunciato al termine del vertice vaticano sugli abusi sessuali sui minori, Bergoglio ha promulgato tre documenti importanti per contrastare questa piaga: la lettera apostolica in forma di motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, la legge sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del ...

Pedofilia - Papa Francesco vara un motu propriu. Obbligo di denuncia per chi sa di abusi su minori e perseguibilità d'ufficio : Obbligo di denuncia per chiunque venga a conoscenza ( tranne in confessione) di abusi ( sessuali e non, quindi anche maltrattamenti e violenze) su minori o su adulti vulnerabili. Procedibilità d'ufficio, competenza del sistema penale vaticano e della Gendarmeria. Prescrizione lunga (vent'anni) che nel caso di abusi su minori scattano a partire dal compimento dei diciotto anni. Divieto di intrattenersi da soli con minori per quanti ...

Pedofilia - Emiliano Fittipaldi : "Papa Francesco promuoveva cardinali insabbiatori. Ora sono tutti processati" : "Nel 2017 in Lussuria indicai chi, nella Chiesa, copriva i pedofili. E raccontai che Francesco promuoveva cardinali insabbiatori: Pell, Barbarin, Ezzati", attacca il giornalista de L'Espresso Emiliano Fittipaldi: "Lussuria fu attaccato o ignorato". Ma la verità, continua, è che "oggi Pell è in carce

Papa Francesco congela le dimissioni del cardinale francese : il sospetto sulla pedofilia : Per i giudici francesi, il cardinale Philippe Barbarin è colpevole, ma per Papa Francesco il porporato può e deve restare al suo posto. Il pontefice ha respinto le dimissioni del cardinale, condannato a 6 mesi con la condizionale per aver taciuto sulle aggressioni pedofile commesse su alcuni scout d

Pedofilia - Papa Francesco non accetta le dimissioni di Barbarin. Ma lui si ritira : ... per la prima volta le vittime hanno preso la scena, parlando loro ai vescovi di tutto il mondo riuniti in silenzio ad ascoltarle. Seppure la 'tolleranza zero' sia parola che non piace in Vaticano, ...