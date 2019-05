Damian Nenow racconta una scena di Ancora un giorno

ANCORA UN GIORNO di Raul De La Fuente - Damian Nenow - La recensione : L'animazione come strumento e tecnica per raccontare il reale, la violenza, la vivida esperienza della guerra. Lo fece Ari Folman con il fondamentale Valzer con Bashir e sulla stessa scia si muovono anche Raúl de la Fuente e Damian Nenow con ANCORA un GIORNO, tratto dall'omonimo libro autobiografico di Ryszard Kapuscinski. Nel 1975, il giornalista polacco si trova a Luanda, in Angola, in piena decolonizzazione. ...