Curcuma | allerta ISS Casi di epatite associati a integratori

Curcuma - l’ISS lancia l’allerta : casi di epatite associati alla sua assunzione [MARCA e DETTAGLI] : casi di epatite collegati a integratori alimentari a base di Curcuma. L’Istituto superiore di sanità ha segnalato che “gli integratori alimentari a base di Curcuma della ditta NI.VA – di Destro Franco & Massetto Loretta S.N.C con sede legale in via Padova 56, Vigonza (Pd), prodotti dallo stabilimento FRAMA S.R.L. sito in via Panà 56/A, Noventa Padovana (Pd) – Curcumina Plus 95% lotto di produzione 18L823 scadenza ...