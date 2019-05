Citroën C1 si rinnova con la versione “Origins”

La best seller di casa Citroën si rinnova - ecco l’elegante ed esclusiva C3 ‘Originis’ : Per celebrare i cent’anni del marchio, Citroën propone una versione ancora più personalizzata dell’audace C3 Citroën C3, berlina versatile e colorata, best seller della gamma con oltre 530.000 vendite dal lancio avvenuto in Novembre 2016, e di cui quasi 92.000 in Italia, si distingue per la morfologia unica, il comfort senza compromessi e le tecnologie al servizio del quotidiano. La personalizzazione è un altro dei suoi punti ...