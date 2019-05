Cesarano a KK | “Lozano forte | ma a Napoli rischierebbe”

forzazzurri

Rino, noto giornalista ha parlato a Radio Kiss Kiss delle qualità di Hirving Lozano, nome caldo in casa. Le sue parole: "Hirving Lozano è un esterno d'attacco che segna e fa segnare, molto interessante, non a caso ci sono tante squadre su di lui. A però, rischia di essere il doppione di un ruolo già coperto. Forse il si sta cautelando con dei sì prima di capire cosa accade. Siamo nella fase dei sondaggi e tra un mese si comincerà a fare sul serio."

