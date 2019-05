Bianca Guaccero in lacrime per il messaggio della figlia e ringrazia la Balivo

Detto Fatto - Bianca Guaccero dà appuntamento a settembre : Bianca Guaccero - Detto Fatto Sulle note di Pem Pem di Elettra Lamborghini, Bianca Guaccero ha chiuso la stagione di Detto Fatto. Otto mesi dopo il suo debutto nel pomeriggio di Rai 2, la conduttrice ha salutato tutti. Il suo, a dispetto dei rumors dell’ultimo periodo che parlavano di una possibile cancellazione del programma, è soltanto un arrivederci: “Ci vediamo a settembre“ ha gridato, in uno studio in festa, tra ...

Bianca Guaccero ci spiega come affrontare al meglio il cambio di stagione - : Ogni giorno dà consigli pratici su bricolage, economia domestica e ultimissime tendenze di moda, benessere e fitness. E in poco tempo con la sua semplicità e simpatia Bianca Guaccero ha conquistato il pubblico di "Detto Fatto" . Bianca, dopo un ...

Bianca Guaccero rivela : «Dopo il fallimento del mio matrimonio - non credo più nell'amore» : Bianca Guaccero e la fine del matrimonio con Dario Acocella: «Il periodo più buio e doloroso della mia vita». La conduttrice 38enne di Detto Fatto si è raccontata a...

Bianca Guaccero rivela : 'Dopo il fallimento del mio matrimonio - non credo più nell'amore' : Certo, uso le parole giuste ma voglio che sappia che la vita è fatta di sfumature e non creda di vivere nel mondo delle favole '. In un post su , però, Bianca Guaccero ha specificato di aver sofferto ...

Bianca Guaccero - l’indignazione su Instagram per la presunta malattia : Bianca Guaccero malata? Lei non ci sta ed esprime la sua indignazione sul suo profilo Instagram. La presentatrice di Detto Fatto ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi ha raccontato degli attacchi di panico di cui soffriva da ragazza: Soffocavo le mie emozioni, soffrendo di attacchi di panico. Oggi se qualcosa mi ferisce lo dico. Un problema molto delicato che è stato trasformato nella “malattia di cui soffriva Bianca ...

Bianca Guaccero si confessa : Detto Fatto - figlia e amore : "Ci vado piano" : Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto, tornerà al timone del programma di Rai 2? La sostituzione di Caterina Balivo a Detto Fatto non era piaciuta molto a chi segue assiduamente tutti i giorni il programma di Rai 2. Bianca Guaccero però ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e anche con il

Bianca Guaccero si sfoga e fa una confessione : “Ho sofferto di…” : Bianca Guaccero si confessa e parla delle sofferenze del suo passato Bianca Guaccero è stata sicuramente una delle rivelazioni della stagione televisiva 2018/19. L’attrice si è destreggiata infatti abilmente nei panni di conduttrice a Detto Fatto, prendendo l’eredità di Caterina Balivo, passata su Rai1 con Vieni da me. La conduttrice di Bitonto ha convinto tutti, pubblico e addetti ai lavori, con la sua spontaneità e i modi ...

Bianca Guaccero/ "Nuovo fidanzato? È difficile per me trovare l'uomo giusto!" : Bianca Guaccero, fotografata ed intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo, ha ritrovato la serenità in famiglia ma non cerca un nuovo amore.

Detto fatto - la verità sul il bacio in diretta dietro Bianca Guaccero : il piano diabolico su Rai2 : Giovanni Ciacci ha svelato la verità dietro il bacio in diretta a Detto fatto su Raidue. Durante la puntata del 1 aprile, alle spalle di Bianca Guaccero due ragazzi hanno improvvisamente cominciato a baciarsi con passione. Un'immagine che si è rapidamente diffusa sui social, scatenando la curiosità

Detto Fatto - colpo da maestra di Bianca Guaccero : come stende Carlo Freccero - è lei la regina di Rai 2 : No, l'ok definitivo ancora non ci sarebbe ma la conferma, che arriva dal sempre informatissimo tvblog.it, sarebbe di quelle pesanti. Si parla del destino di Bianca Guaccero, che dovrebbe essere riconfermata al timone di Detto Fatto anche nella prossima stagione definitiva. Notizia che, se confermata

Retroscena Blogo : Bianca Guaccero verso la conferma a Detto Fatto nella prossima stagione : Mancherebbe ancora l'ok definitivo, ma, stando a quanto risulta a Blogo, sembrerebbe quasi fatta per la conferma di Bianca Guaccero a Detto Fatto anche nella prossima stagione televisiva. Notizia, questa, per nulla scontata considerando le dichiarazioni che a gennaio scorso rilasciò in una conferenza stampa show Carlo Freccero. In quella occasione, infatti, il neo direttore di Rai2 disse che Detto Fatto e I Fatti vostri "sono programmi da ...