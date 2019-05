C’ero Una volta… Mani pulite - la corruzione in Italia a 30 anni da Tangentopoli. Davigo : “Il contesto italiano spinge a comportarsi al peggio” : “Non è che gli Italiani si comportano peggio di altri, è che il contesto Italiano induce a comportarsi peggio”, così risponde Piercamillo Davigo alla domanda “a quasi trenta anni di distanza da Tangentopoli la politica è ancora corrotta?”, che si pongono Antonio Padellaro e Silvia Truzzi nel loro nuovo programma “C’ero una volta… Mani pulite” che prosegue il ciclo di interviste di “C’ero una volta…La sinistra” a cui è ...

Il figlio di Luke Perry - Jack Perry - nel film di Quentin Tarantino - C’era Una volta a Hollywood : “L’ha voluto papà” : Ci sarà anche il figlio di Luke Perry, Jack Perry, nel film di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood, per volontà del defunto padre. Lo ha raccontato lui stesso, ospite del podcast di Chris Jericho, "Talk Is Jericho", parlando dell'ultimo progetto cinematografico del padre. Luke Perry ha voluto accanto a sé il figlio sul set ed è riuscito ad ottenere da Tarantino un piccolo ruolo per Jack, che nella vita lavora come wrestler ...

Una volta sono stato a Napoli : Una volta sono stato a Napoli. Non ci andai per innamorarmi, era di maggio. Un amico mi aveva detto che non ci avrei trovato nulla, la città era stata distrutta, devastata da un sisma, rasa al suolo da un’eruzione o inghiottita dal mare e ora tanti suoi frammenti vagavano per il Mediterraneo, tra barconi rivoltati e carcasse umane. Un altro tizio ci aveva scritto su un libro che raccontava di come il surriscaldamento globale l’avesse ...

F1 - GP Spagna 2019 : Sebastian Vettel è ancora un top driver? Serve Una svolta o il rapporto con la Ferrari rischia di compromettersi… : La Ferrari ha bisogno di un leader, la Ferrari ha bisogno di un condottiero. Lo si è detto in tutte le salse, anche rimpiangendo i tempi del tedesco Michael Schumacher. In quest’ultimo caso il canadese Jacques Villeneuve avrebbe però qualcosa da dire. Vero è che la sensazione di una “Stella polare” mancante c’è, oltre al problema primario di una Ferrari capricciosa ed enigmatica. Siamo alla vigilia del quinto round del ...

Wanna Marchi e Stefania Nobile - nuova vita in Albania e addio tv : ‘Ci ha già ucciso Una volta’ : “La tv ci ha ucciso una volta, non faremo il bis“: così Wanna Marchi e Stefania Nobile – viste di recente anche come ospiti di Barbara D’Urso – hanno chiuso la porta alla possibilità di un ritorno in televisione: ora madre e figlia si sono trasferite in Albania, dove hanno aperto tre locali e sono imprenditrici nel ramo della ristorazione. “Le abbiamo provate tutte per non lasciare il nostro paese ma nessuno ...

F.1 Vettel al Montmelò con Una nuova power unit : "Spero sia la volta buona" : La Ferrari fa rotta verso la Spagna, sede domenica 12 del quinto GP del mondiale 2019, per risalire la china e interrompere una doppia astinenza: quella di successi stagionali, ancora a zero, e di ...

Kean : 'Una volta ero così disperato che per giocare ho rubato il pallone ad un prete' : La rosa della Juventus vanta anche giovanissimi di grande talento e tra questi spicca Moise Kean che nella seconda parte di stagione è letteralmente esploso, infatti ogni qualvolta è entrato in campo da titolare o a gara in corso ha trovato il gol. L’attaccante nato a Vercelli, ma di origini ivoriane, ha raccontato nell'intervista a “The Players Tribune” la sua passione per il calcio, nata fin dall'infanzia e coltivata nonostante le difficoltà ...

Secondo uno studio chi ha giocato a Pokémon da bambino conserva una regione del cervello dedicata al gioco Una volta adulto : Lo studio è stato necessario per la scienza in modo da capire come si attiva il cervello una volta mostrate alcune immagini familiari.

Secondo uno studio chi ha giocato a Pokémon da bambino conserva una regione del cervello dedicata al gioco Una volta adulto : Analizzando il cervello degli adulti che hanno giocato a Pokémon da bambini, i ricercatori hanno scoperto che questo gruppo di persone ha una regione del cervello che risponde più a questi personaggi che ad altre immagini. Ancora più importante, questo affascinante metodo di ricerca getta luce su come il cervello organizza le informazioni visive.Lo studio è stato pubblicato dalla rivista Nature Human Behaviour: durante queste ricerca, come ...

Secondo uno studio - chi ha giocato a Pokémon da bambino - conserva ancora una regione del cervello dedicata a questo gioco Una volta adulto : Analizzando il cervello degli adulti che hanno giocato a Pokémon da bambini, i ricercatori hanno scoperto che questo gruppo di persone ha una regione del cervello che risponde più a questi personaggi che ad altre immagini. ancora più importante, questo affascinante metodo di ricerca getta luce su come il cervello organizza le informazioni visive.Lo studio è stato pubblicato dalla rivista Nature Human Behaviour: durante queste ricerca, come ...

Uomini e Donne - scontro tra Armando e Roberta : "I treni passano solo Una volta!" : Armando, durante la puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne, si è scontrato duramente con Roberta.Sedutisi al centro dello studio insieme anche a Sara, Armando si è subito mostrato insofferente davanti alla presenza di Roberta, minimizzando e ironizzando sul suo interesse:prosegui la letturaUomini e Donne, scontro tra Armando e Roberta: "I treni passano solo una volta!" pubblicato su Gossipblog.it 07 maggio 2019 15:51.

Anthem si aggiorna con Una nuova patch che rimuove le Elysian Caches introdotte per la prima volta a marzo : La nuova patch di Anthem sta per togliere degli oggetti aggiunti poco più di un mese fa.Nella giornata di oggi BioWare ha pubblicato una nuova patch, la 1.1.1, che oltre ad una serie di correzioni minime, eliminerà le Elysian Caches dal gioco. Questi forzieri erano stati implementati all'interno del gioco circa un mese fa, come ricompensa per aver completato tutte le fortezze.Le Elysian Caches sono state il punto di partenza di Anthem, nella ...

TIM rimodula in positivo - per Una volta : ecco le novità per chiamate e SMS internazionali : TIM si adegua alla normativa prevista dal Regolamento BEREC e annuncia la rimodulazione delle tariffe base per le chiamate e gli SMS internazionali L'articolo TIM rimodula in positivo, per una volta: ecco le novità per chiamate e SMS internazionali proviene da TuttoAndroid.

Milan - continuano i problemi di spogliatoio : Gattuso deve dare Una svolta : Il Milan sta lottando contro tutto e tutti per strappare un posto nella Champions League 2019/2020. Una lotta anche contro se stessa da parte di una squadra che non ha serenità, vuoi la poca concentrazione, vuoi la mancanza di certezze per il futuro, insomma uno spogliatoio che non ha più la fame di qualche mese fa, quando lottando ha conquistato quel terzo posto per il quale avrebbe dovuto dare tutto per tenerselo. La gara di ieri contro il ...