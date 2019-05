Tumori e leucemie | diritto all’oblio per chi supera la malattia “ritornare a essere

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Sere un tumore già non fosse abbastanza, molto spesso si devono fare i conti con la discriminazione sul lavoro e quella meramente economica delle polizze assicurative o anche per la concessione di un mutuo. Ilall’oblio per i pazienti con tumore cheno la– in particolare se hanno determinate risposte positive in un tempo congruo dalla diagnosi – è ila nonpiù definiti un ex paziente o un ex malato di cancro. Questo per evitare eventuali discriminazioni che possono avvenire, quando si cerca lavoro o in altri ambiti quotidiani come quello della sottoscrizione di un mutuo o di una polizza assicurativa, legate al fatto diconsiderati malati e quindi persone sulle quali sarebbe controproducente “investire“. Persino per i trapianti si è considerati più a rischio degli altri quindi magari meno “eleggibili” ...

