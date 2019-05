M5s rincuorati vedono una risalita | Colpiamo il Pd e non forniamo assist a

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) Sembrano assai. I deputati del Movimento 5 Stelle si aggirano a Montecitorio e qualcuno di loro auto ironizza: “Stiamo vivendo una resurrezione”. Le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, li ha ringalluzziti. La fase di appannamento di Matteo Salvini, dovuta anche al muscolarismo pentastellato, fa ben sperare i vertici M5s che nelle settimane scorse vedevano, secondo i sondaggi, il loro gradimento ben al di sotto del Partito democratico.Ora negli uffici M5s sono convinti che possa iniziare una. “Questa– riflettono i pentastellati – ci porterà ad avvicinarci alla Lega, o almeno a ridurre la distanza dal momento che il Carroccio è in calo. Se accorciamo la distanza tra noi, avremo la garanzia per andare avanti insieme dopo il voto delle elezioni Europee”. Perché, ...

