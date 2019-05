La rottura tra Allegri e la Juve è sempre più vicina Probabile l’ipotesi Conte

[Il retroscena] La rottura umana tra Lega e 5 Stelle : quei sette minuti che portano alla crisi : ... l'inventore della flat tax che era stata una delle chiavi del successo elettorale della Lega e del sorpasso su Forza Italia, era stato dirottato ai Trasporti, mentre ambiva all'Economia, dove invece ...

Torino - la rottura tra Cairo e Petrachi fa bene al... Milan : Sembra essere arrivato alla fine il matrimonio tra Gianluca Petrachi e il Torino . Al ds granata non sono andate giù le parole del presidente Urbano Cairo , che aveva ventilato l'ipotesi di un "...

Torino - è rottura con Petrachi : il nome del sostituto : Stagione fino al momento strepitosa in casa Torino, il club granata deve fare i conti con il caso Petrachi che rischia di portare conseguenze. La squadra è pienamente in lotta per la qualificazione in Champions League, un risultato che aprirebbe scenari interessanti per il futuro. E’ andata in scena una clamorosa rottura tra il presidente Cairo e Petrachi, il direttore sportivo dei granata ha risposto per le rime alle ultime ...

Caos Torino : Petrachi risponde a tono alla provocazione di Cairo - è rottura : Petrachi e Cairo stanno animando queste ore caldissime in casa Torino, un duro botta e risposta mediatico tra i due “Dopo dieci anni di rapporto professionale con il Torino, non credo sia giusto mettere in discussione la mia lealtà e la mia professionalità. Trovo quindi ingiuste le dichiarazioni del presidente Cairo e avrei preferito un chiarimento di persona“. Durissime le parole di Petrachi all’Ansa, in risposta a ...

Sulla famiglia rottura tra Fdi e Lega "Piegata al M5S". "Il solito can can" : "E' un fatto inspiegabile e molto grave. La Lega si è piegata per l'ennesima volta ai 5 Stelle. Un altro compromesso al ribasso che non riguarda più solo le politiche economiche, le tasse e il lavoro ma adesso anche i valori". Sono durissime le parole che Carlo Fidanza... Segui su affaritaliani.it

La rottura del gemellaggio tra Napoli e Genoa. Tutte le reazioni : E’ ufficiale la rottura del gemellaggio tra le tifoserie di Napoli e Genoa dopo 37 anni. La rottura, causata dallo striscione di solidarietà esposto riguardante gli scontri avvenuti a Milano il 26 dicembre scorso in cui perse la vita Belardinelli, era stata comunicata dagli ultras della Curva A e B del Napoli “Affidiamo a questo comunicato la volontà di interrompere il rapporto di amicizia che ci ha visti legati al popolo genoano ...

Trame spagnole Una Vita : Blanca accusa Jaime di essere colpevole della rottura con Diego : La soap opera iberica “Una Vita” scritta da Aurora Guerra è sempre ricca di intrighi. Il risveglio dal coma di Jaime Alday nei prossimi episodi italiani, stravolgerà l’equilibrio. In particolare quest’ultimo a causa della moglie Ursula Dicenta e di Samuel, crederà che l’altro suo figlio sia di nuovo malato. Purtroppo Diego non appena verrà a conoscenza di essere ad un passo dalla morte, rinuncerà a Blanca, mettendo fine alla loro relazione, ...

F1 - fondo danneggiato per Hamilton in Australia : la Mercedes svela le cause della rottura : In un video pubblicato sui propri canali social, il capo stratega Vowles ha reso noto i motivi che hanno causato il danneggiamento del fondo della monoposto di Hamilton in Australia La Mercedes ha concluso il Gp d’Australia con una splendida doppietta, ma il lavoro al rientro da Melbourne non è certamente mancato. Sotto la lente d’ingrandimento dei tecnici di Brackley è finito il fondo della W10 di Hamilton, danneggiato nel ...

Anticipazioni Uomini e donne : rottura definitiva tra Teresa e Dal Corso - spunta Guendalina : Il Trono Classico di Uomini e donne continua ad occuparsi di Teresa Langella nonostante il suo perCorso nel programma sia ufficialmente giunto al termine con la puntata serale della scelta trasmessa il 15 febbraio. La cantante napoletana sarà ospite proprio dell'appuntamento in onda oggi 14 marzo, durante il quale racconterà dell'incontro con Andrea Dal Corso. Lui l'ha raggiunta al castello, dove lei si trovava per la registrazione della scelta ...

U&D - confronto tra Dal Corso e la Langella : dopo il bacio a Napoli - rottura definitiva : Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 11 marzo, e dove sono intervenuti ancora una volta l'ex tronista Teresa Langella e l'ex corteggiatore Andrea Dal Corso per parlare della loro attuale situazione sentimentale. Infatti dopo i vari gossip di questi ultimi giorni che li volevano nuovamente insieme dopo il clamoroso 'no' dell'imprenditore veneto nella puntata speciale dello sCorso 15 ...