Kinda Funny Games Showcase torna in occasione dell' E3 2019

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dopo la prima edizione che si è tenuta nel dicembre del 2018, l'eventoanche quest'anno in'E3.Come segnala Dualshockers, Greg Miller diha annunciato via Twitter che ilandrà in onda il 10 giugno alle ore 01:30 italiane.L'evento potrà essere seguito su Twitch e YouTube, ma al momento non è chiaro come verrà impostato quest'anno l'evento. Probabilmente, si seguirà il formato scorso anno, quando alla prima edizioneo show parteciparono studi indipendenti e grandi publisher, per un totale di oltre 60 giochi.Leggi altro...

