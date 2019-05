Juventus | le trattative per un nuovo attacco potrebbero prevedere Icardi e Chiesa

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) La stagione per laè finita dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo e l'uscita dalla UEFA Champions League ad opera dei giovani terribili dell'Ajax, ma questo non ferma di certo le cose in casa Juve. Paratici ha già gettato le basi per il calciomercato estivo: Cristian Romero dal Genoa, affare da 30 milioni di euro, ormai in dirittura d'arrivo. Il club bianconero ha già trovato l'accordo sull'ingaggio del giocatore, ora sarà da stabilire se lalo lascerà in prestito per un altro anno al Genoa o se lo prenderà subito in rosa, tutto ciò comunque non escluderebbe l'arrivo di un “Big” sempre per quanto riguarda il reparto difensivo. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Matthijs De Ligt, ma il Barcellona è in vantaggio e la valutazione superiore ai 70 milioni spaventa; più economica, invece, la pista che porta a Kōstas Manōlas considerando la clausola ...

GoalItalia : L'#Inter nel futuro di #Conte? Le trattative si intensificano ??? [@romeoagresti] - domysaggiomo : RT @GoalItalia: L'#Inter nel futuro di #Conte? Le trattative si intensificano ??? [@romeoagresti] - EnzoArlotta29 : RT @GoalItalia: L'#Inter nel futuro di #Conte? Le trattative si intensificano ??? [@romeoagresti] -