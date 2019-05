Gran ballo dell' 800 al Garibaldi di Modica

Gran ballo DELL’800 SUL LAGO DI COMO Con la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca. : Ritorna, per il secondo anno consecutivo a COMO, una tradizione cara al territorio, in voga da metà Ottocento fino a circa gli anni Sessanta del Novecento: quella dei balli, un tempo più noti con la dicitura “feste da BALLO”, solitamente organizzate nel periodo di Carnevale, in prossimità dell’inaugurazione della stagione lirica. Al Teatro Sociale, sabato 4 maggio, l’evento va a sancire una festa di primavera e, al contrario di quanto avveniva ...

La storia del Gran ballo dell'Unesco a Noto organizzato dal capomafia : Metti una sera a cena per festeggiare l'Unesco con un 'Gran ballo' ed affidane la gestione al capomafia cittadino. No, non è né la trama né il titolo di un film, o di una canzone ispirata al celebre ...

La storia del Gran ballo dell'Unesco a Noto organizzato dal capomafia : Metti una sera a cena per festeggiare l'Unesco con un “Gran ballo” ed affidane la gestione al capomafia cittadino. No, non è né la trama né il titolo di un film (o di una canzone ispirata al celebre successo di Ennio Morricone). È quanto realmente accaduto nel cuore dei luoghi dell'Unesco siciliani: Noto. Ma andiamo con ordine. Vestiti da mille e una notte in una location eccezionale, il meraviglioso Palazzo Landolina di Noto. E' la ...

Messi da sballo - il Barcellona banchetta sul Manchester United : il tris blauGrana vale la semifinale : La Pulce accompagna il Barcellona in semifinale, annientando nel primo tempo il Manchester United con una strepitosa doppietta Il Barcellona non conosce ostacoli, Lionel Messi nemmeno. Il Manchester United non ha scampo al Camp Nou, asfaltato dall’attaccante argentino che ne fa due in quattro minuti nel primo tempo, facendo calare il sipario sulla sfida. Dopo lo 0-1 dell’Old Trafford, i blaugrana cominciano a spron battuto il ...