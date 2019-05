Discutere sull' eresia papale

Trono Over - Gemma e Stefano : le rivelazioni di Simona sull’uscita che fa Discutere : Uomini e Donne, Gemma Galgani si sfoga: “Simona e Stefano hanno minimizzato la conoscenza” Nuovo scontro tra Gemma Galgani e Simona Bosio del Trono Over a causa di Stefano Pastore. Stavolta tutto è avvenuto tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, e non in studio! La Dama storica di Uomini e Donne ha nuovamente […] L'articolo Trono Over, Gemma e Stefano: le rivelazioni di Simona sull’uscita che fa discutere proviene da ...