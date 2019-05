Conte revoca Siri | la Lega incassa per ora

Siri revocato da Conte - senza voto in Cdm. Di Maio esulta - Salvini non fa barricate : Il sottosegretario è indagato per corruzione. Il leader della Lega continua a difendere il suo esponente, ma conferma la fiducia a Conte . 'Ora però basta con litigi polemiche, no e rinvii', dice

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri , sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Siri fuori dal governo - arriva la revoca di Giuseppe Conte . Di Maio soddisfatto : “vittoria per gli onesti italiani” : Finalmente la vicenda Siri sembra essere giunta ai titoli di coda. La revoca decisa da Conte è arriva ta. Di Maio soddisfatto Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul caso Siri è arriva ta la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revoca re l’incarico al sottosegretario ai Trasporti. … Continue reading Siri fuori dal governo , arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto : ...

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri , sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Conte ha deciso : revocata la delega a Siri. Il sottosegretario leghista fuori dal governo : Tanto tuonò che non piovve. Armando Siri viene estromesso dal governo, il sottosegretario leghista verrà revocato dal premier Giuseppe Conte e il consiglio dei ministri della resa dei conti si conclude con una vittoria del Movimento 5 stelle che non apre, almeno per ora, la crisi di governo. Non c’è stata nessuna conta, non si è votato, la riunione...