Come bisogna parlare per essere davvero ascoltati

(Di giovedì 9 maggio 2019) La voce umana. Lo strumento più potente del mondo. Quello con cui si dichiara una guerra, o si dice “Ti amo”, quello con cui si urla aiuto, quello con cui si fa una promessa. La voce è lo strumento musicale che tutti, volenti o nolenti, suoniamo. Molte persone hanno la sensazione di non esser ascoltate quando parlano. Perché?per? Julian Treasure, esperto e studioso del suono, spiega cosa, innanzi tutto, nonfare, le cattive abitudini da cui dobbiamo tenerci alla larga: i setti peccati capitali dell’eloquio. La prima. Spettegolare.male di qualcuno che non è presente è una bruttissima abitudine ed è molto probabile che chi spettegolerà con noi sarà pronto a farlo anche su di noi, magari pochi minuti dopo. Secondo. Giudicare. Èdifficile ascoltare qualcuno sapendo che ci sta giudicando. Terzo. Negatività. Le persone ...

