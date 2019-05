Clima | Juncker | “Zero emissioni entro il 2050? concentriamoci sul 2030”

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Prima di discutere dell’obiettivo zeronelcome chiesto da un gruppo di otto paesi guidati dalla Francia, l’Unione europea deve concentrarsi sugli obiettivi del 2030. Lo ha detto il presidente della Commissione, Jean-Claude, durante una conferenza stampa al termine del vertice informale dell’Ue a Sibiu in Romania. Sulle zeronel 20150 “sono d’accordo, ma devo dire che abbiamo dei primi obiettivi per il 2030”, ha detto. “sull’azione immediato e non sfuggiamo alle nostre responsabilita’ fissando un obiettivo per quando avremo lasciato la politica da molto tempo”, ha aggiunto. Sule’ intervenuto anche il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, secondo cui nella lotta ai cambiamentitici “le giovani generazioni e’ piu’ unita rispetto agli ...

