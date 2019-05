Al via il Salone delle polemiche | nel segno del ' gioco del mondo'

Salone : AltaForte via? Ci "adeguiamo" : 22.32 "Di fronte alla decisione della Città di Torino e della Regione Piemonte, che è un atto politico, noi come organizzatori non possiamo che adeguarci". Questo il commento alla richiesta di rescindere il contratto con AltaForte, casa editrice vicina a Casapound, di Silvio Viale, presidente dell'associazione 'Torino. La città del libro' che si è aggiudicata il marchio del Salone internazionale del Libro e si è occupata dell'organizzazione ...

Salone del Libro Torino : Roberto Saviano parteciperà nonostante Casapound : Anche Roberto Saviano è intervenuto nella polemica sorta a poche ore dall'inizio del Salone del Libro di Torino. Su Facebook lo scrittore napoletano ha annunciato che parteciperà ugualmente alla fiera letteraria, tenendo fede agli impegni presi e mettendo il "corpo" a difesa delle parole. Una reazione di protesta simile a quella di Michela Murgia.Continua a leggere

Salone - gli scrittori vanno via - gli editori restano : "Sbagliato tener fuori la politica" : E ora, nel nome della politica, comincia a contare qualche defezione. Anche di peso: del collettivo Wu Ming e di Carlo Ginzburg già si sapeva, ieri hanno rinunciato a presentare i loro libri gli ...

Lingua spagnola - scrittori d'Europa viaggio de «la Lettura» al Salone : Il mondo, così vario e lontano, è attraversato in realtà da linee di vicinanza, appartenenza, Viaggio, fuga, sogno, comune sofferenza o comune speranza. Lo racconta il nuovo numero de«la Lettura», il ...

Napoli - il Comicon delle meraviglie : al via domani il salone del fumetto e del gioco : Ci siamo: da domani, 25 aprile, fino al 28 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli prende il via l'edizione numero 21 del Comicon, il salone Internazionale del fumetto e del gioco dedicato a tutti coloro che vivono e respirano per le ultime novità del fumetto italiano ed internazionale. Spazio dunque ai videogmaes, gli anime, i manga, i cosplay, le proposte tv più recenti e le anteprime più succulente del panorama cinematografico del fantasy e ...

Fuorisalone 2019 - Richard Ginori e «Il viaggio di Nettuno» : Luke Edward Richard Ginori e «Il viaggio di Nettuno» al Fuorisalone 2019Richard Ginori e «Il viaggio di Nettuno» al Fuorisalone 2019Richard Ginori e «Il viaggio di Nettuno» al Fuorisalone 2019Richard Ginori e «Il viaggio di Nettuno» al Fuorisalone 2019Richard Ginori e «Il viaggio di Nettuno» al Fuorisalone 2019Richard Ginori e «Il viaggio di Nettuno» al Fuorisalone 2019Richard Ginori e «Il viaggio di Nettuno» al Fuorisalone 2019Richard Ginori e ...

Arte - selfie e duelli per magnareviaggio al Fuorisalone di Milano : Le ciotole del designer di Dubai davanti alla casa del Manzoni. «Oooooh, very beautiful», squittisce la designer di New York che s’avventa sull’installazione per farsi un selfie con lo stesso ardore con cui Di Maio afferrava il decreto sul reddito di cittadinanza per annunciarlo urbi et orbi su Facebook Segui su affaritaliani.it

Arte - selfie e duelli per magnareviaggio al Fuorisalone di Milano : Le ciotole del designer di Dubai davanti alla casa del Manzoni. «Oooooh, very beautiful», squittisce la designer di New York che s’avventa sull’installazione per farsi un selfie con lo stesso ardore con cui Di Maio afferrava il decreto sul reddito di cittadinanza per annunciarlo urbi et orbi su Facebook Segui su affaritaliani.it

Rissa all’interno di un campo rom in via di Salone : 44enne ferito alla testa con martello : Roma – Sono in corso le indagini del commissariato Casilino per identificare il gruppo di persone che ieri sera a Roma si e’ reso protagonista di una maxi Rissa a colpi di martello all’interno del campo nomadi di via di Salone. L’episodio si e’ verificato intorno alle 19: un gruppo di bosniaci, non residenti nel campo, ha fatto ingresso nell’area abitata dai rom di origine romena, una sorta di vera e propria ...

Fuorisalone - ecco il programma dell'Home Festival Pop-Up Store in via Tortona a Milano : ... in una location immersa nel verde del parco San Giuliano di Mestre, dove ristorazione, sport, cultura e intrattenimento si fondono in una "casa" che non ha eguali a livello nazionale e che si ispira ...

Milano - al via il Salone del Mobile 2019 : L'offerta merceologica punta sulle novità in fatto di apparecchi per ogni tipo di illuminazione, da esterni, da interni, industriali, per spettacoli ed eventi, per il settore ospedaliero, per la ...

Salone del Mobile al via a Milano. Conte : "Operiamo per valorizzare eccellenze" : Si è aperta oggi la 58° edizione del Salone del Mobile di Milano , dal 9 al 14 di aprile a Rho Fiera. L'appuntamento, che andrà ad occupare gran parte degli spazi espositivi realizzati per Expo 2015, ...

Conte al Salone del Mobile di Milano : al via Centrale di Progettazione : Conte: "Siamo nel pieno della fase 2 del Governo, con decreto sblocca cantieri, decreto crescita, Investitalia, Strategia Italia, il Proteggi Italia

Al via il 9/4 il 58/o Salone del Mobile : ... in Fiera ne sono previsti più di 350mila da 184 paesi,, per l'eccellenza assoluta delle aziende espositrici, 2.350 di cui il 34% estere,, per quel glamour che Milano ha acquisito di 'città del mondo'...