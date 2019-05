A luglio il concorso per la Camera dei Deputati | centinaia di posti | tutte le info - Sky

A luglio il "concorsone" alla Camera con 300 nuovi posti di lavoro : L’estate 2019 sarà quella del “concorsone” a Montecitorio. Come riporta Il Tempo, a luglio partirà il primo dei quattro bandi per assegnare fino a 300 posti di lavoro. Il primo bando sarà riservato all’assunzione di consiglieri parlamentari. È richiesta la laurea quinquennale e la selezione prevede due prove scritte e due orali. Tra le materie d’esame, per la parte scritta, per ...

Concorso Scuola Secondaria 2019 - a luglio il bando : tutte le informazioni per partecipare : Cresce l’attesa per il Concorso Scuola Secondaria 2019, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Secondo le ultime affermazioni del Ministro Bussetti, il bando uscirà dal mese di luglio e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Scuola Secondaria 2019: cosa prevede Il Concorso Scuola Secondaria 2019 si svolgerà ...

Concorso scuola secondaria : 7/10 punteggio minimo - bando entro fine luglio : Bussetti ha firmato gli atti preparatori per il Concorso della scuola d'infanzia e primaria. Il ministro ha chiesto al Ministero l'autorizzazione per bandire un Concorso per la scuola media inferiore e superiore. Questo è stato uno degli argomenti che sono stati trattati durante l'incontro di Bussetti con i sindacati tenutosi all'inizio di questa settimana al Ministero. Bussetti si è pronunciato sulla tempistica del Concorso: entro fine luglio ...

Navigator - selezioni “da aprile a luglio”. Anpal cerca sede per maxiconcorso : attesi 100mila candidati per 3mila posti : “Nel giro di un mese e mezzo possiamo fare la selezione dei Navigator e quindi i Navigator possono diventare operativi”. Parola del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ma l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) sta ancora cercando la location dove fare il concorso per le figure che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un occupazione. Sono attese 100.000 ...

Concorso scuola secondaria : bando entro luglio - 50.000 i posti : Un altro Concorso dovrebbe essere in dirittura d'arrivo nel mondo della scuola, ovvero quello riservato agli aspiranti docenti della scuola superiore inferiore e superiore. Il bando come anticipato dal Ministro dell'Istruzione Bussetti dovrebbe essere pubblicato entro la fine del mese di luglio e le prove si svolgeranno in autunno, mentre le assunzioni dovrebbero avvenire nel settembre 2020. Esso, metterà a bando oltre 50.000 posti nel corso del ...

Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate : rinviato a luglio il diario della preselettiva : La pubblicazione del diario delle prove del Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate è stata rinviata. Il 5 luglio 2019 avremo notifica della data e della sede della prova preselettiva, attivata per esubero dei candidati iscritti. Ricordiamo che i due bandi prevedono la selezione di: 150 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi; 10 dirigenti da destinare alla ...

