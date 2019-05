Wired Next Fest 2019 | riflettori puntati sul «Futuro»

vanityfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Milano si dice pronta ad accogliere una nuova edizione di, ilival italiano che racconta e celebra la scienza, la tecnologia, il business, l’innovazione sociale organizzato daItalia. Ancora una volta, teatro dell’evento saranno i Giardini Indro Montanelli di Milano, in Corso Venezia 55, che accoglieranno il pubblico dal 24 al 26 maggio. Tema di quest’anno sarà il «», che non si limita più ad essere campo di studio di scrittori di fantascienza, ma terreno da sondare grazie all’avvento delle nuove tecnologie, che permettono di dare risposte e soluzioni alle continue sfide aperte. Tante le declinazioni del tema che verranno sviscerate durante la tre giorni milanese, ma ad avere uno spazio speciale sarà il progetto DREAM GAP, promosso da BARBIE (MATTEL), un segnale concreto per favorire l’ingresso delle donne nei percorsi STEM (acronimo di Science, ...

