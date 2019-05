Van Gogh vs Camorra | ecco la clip in anteprima

Mantegna - Raffaello - Van Gogh : così le indagini dei carabinieri diventano francobolli : E c'è anche una moneta, emessa il 29 aprile dal ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dal Poligrafico e Zecca dello Stato con una tiratura di 5000 pezzi. Ha un valore nominale di 5 euro, ...

Il ritorno dei Van Gogh rubati dalla «Scimmia» : E riecco oggi le due tele ad Amsterdam, a casa loro, non esattamente - si spera - con la porta aperta come una volta, sperando nella correttezza e nell'onestà del mondo.

Nina Moric inaugura la sua prima mostra da pittrice : “Ma non voglio fare la fine di Van Gogh” : Ha inaugurato all’Art luxury gallery di Milano ‘La mia ultima follia‘, la sua prima mostra da pittrice. Si tratta di Nina Moric, ex modella e showgirl. La ex moglie di Fabrizio Corona, con il quale ha avuto un figlio, Carlos (presente all’inaugurazione) ha sempre avuto la passione per il disegno e la pittura e oggi ha deciso di riprendere a coltivarla: “Sono i pennelli che mi guidano – racconta – non è ...

Un quadro rimasto in magazzino 30 anni è stato riattribuito a Van Gogh : Se i girasoli sono il suo soggetto floreale più famoso, Vincent van Gogh dipinse anche una serie di nature morte con vasi di papaveri. Una di queste, rimasta per 30 anni nei magazzini del Wadsworth Atheneum Museum of Art di Hartford in Connecticut, è stata autenticata dagli esperti del Van Gogh Museum di Amsterdam come realmente opera dell'artista.Nel corso del processo c'è stata una sorpresa: gli specialisti hanno scoperto ...

5 curiosità su Vincent Van Gogh - celebre artista fiammingo : Vincent Willem Van Gogh nasce a Zundert, Olanda, il 30 marzo 1853. A differenza di ciò che si potrebbe pensare non scopre subito le sue doti artistiche, difatti solo all'età di 27 anni comincia a dipingere le opere inestimabili che oggi apprezziamo. Di seguito 5 curiosità su Vincent Van Gogh.

Vincent Van Gogh - scoperti disegni nascosti sotto il pavimento della casa a Londra : Documenti personali, un libro di preghiere e alcuni acquerelli sono stati ritrovati durante dei lavori di ristrutturazione sotto il pavimento della casa a Londra dove Vincent Van Gogh visse tra il 1873 e il 1874. I ritrovamenti permetteranno di fare chiarezza sul periodo "inglese" del grande pittore fiammingo.Continua a leggere