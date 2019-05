Utero in affitto, Cassazione dice no a bimbi con due papà

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La Corte diha deciso che le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio da una maternità surrogata all'estero, una volta rientrate in Italia non possono avere la trascrizione all'anagrafe dell'atto di filiazione tra il bambino e gli altri soggetti senza alcun tipo di rapporto biologico. La sentenza, pubblicata oggi, ha rigettato la domanda di riconoscimento fatta dallo studio legale Schuster, difensore di una coppia omosessuale di Trento, che aveva chiesto la trascrizione della doppia paternità, riconosciuta in Canada, nei registri dello stato civile italiano.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...