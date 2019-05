Ucraina | bellezza low cost | la Valle dei Narcisi in fiore a maggio nella splendida

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019)è il mese ideale per una fuga di primavera in. In questo periodo uno dei percorsi suggeriti è l’incantevoledeiin Carpazia, un luogo unico al mondo dove riscoprire ladella natura e il profumo penetrante e dolce dei. Dai ritmi lenti e dai sapori semplici e genuini, l’è sempre più meta privilegiata del turismo internazionale grazie alla sua offerta tra natura, storia e tradizioni a prezzi ancora molto accessibili. Per godere della fioritura dei, un tripudio diunico al mondo che merita una visita almeno una voltavita, si deve raggiungere la città di Khust e da qui partire per uno dei percorsi suggeritiriserva a Rachiv. Ladeiè la più grande riserva naturale in Europa e nel mondo di questa specie botanica, ben duecentosettanta ettari di fioritura. Il Narciso, in pericolo di estinzione ...

andreamartire : Ucraina, la bellezza della valle dei Narcisi -