Russiagate,Trump:"Privilegio esecutivo"

RaiNews : Per la prima volta #Trump invoca il privilegio esecutivo: 'Non rendete pubblico il rapporto #Mueller' ?… - sofonisba55 : RT @Lettera43: Il presidente della commissione Giustizia ha chiesto la relazione sul Russiagate senza omissis. No di Casa Bianca e ministro… - andreatorti90 : RT @RaiNews: Per la prima volta #Trump invoca il privilegio esecutivo: 'Non rendete pubblico il rapporto #Mueller' ? -