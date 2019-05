Nubia Alpha torturato in un video stress test | riuscirà a resistere?

Nubia Alpha : esce in Italia l’ibrido smartphone-smartwatch con schermo pieghevole : (Foto: Nubia) Nubia Alpha esce in Italia il 25 aprile per un prezzo di 449 euro. Tutto pronto per il debutto di quello che si può considerare a ragione uno smartphone ibrido, perché, come uno smartwatch, si può allacciare al polso, e ritenuto tra i gadget più interessanti visti a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2019. Uscirà per ora soltanto nella versione con connessione bluetooth il bizzarro Nubia Alpha, che per ora riserva la ...