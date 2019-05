Non allatti tuo figlio? Non sei una madre di serie B

dilei

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Non puoi allattare e credi di essere una cattiva? Liberati dai sensi di colpa e non ascoltare i rimproveri e i giudizi degli altri. Certo, l’allattamento al seno è consigliato da tutti gli esperti, perché porta benefici e vantaggi sia te che al tuo bambino: è un pasto completo e nutriente e non richiede alcun tipo di integrazione. Ma anche senza latte materno, tuocrescerà ugualmente sano e forte. Sul tema il dibattito è sempre molto acceso. E se per i sostenitori dell’allattamento naturale, evidenziarne le criticità rappresenta quasi un tabù, chi opta per il latte artificiale sostiene la propria scelta. L’insufficienza di latte può essere causata da due fattori: una cattiva gestione dell’allattamento o un difetto fisico. Nel primo caso – il più diffuso – il problema si può risolvere informandosi sul modo in cui condurre ...

